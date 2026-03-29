友誼賽｜伊東純也84分鐘建功 日本作客1：0蘇格蘭

蘇格蘭於周五的友賽主場不敵日本。主隊儘管開賽初期有麥湯米尼射門中柱，但全場受制於日本隊的傳控，最終在84分鐘被伊東純也破門。蘇格蘭最終以0：1告負，延續了自2016年以來，未曾在主場贏過友誼賽的尷尬紀錄。

麥湯米尼中柱失機

蘇格蘭今仗開局理想，效力拿玻里的麥湯米尼接應約翰麥堅傳中近射，被日本門將鈴木彩艷撲到後中柱彈出。隨後日本逐漸掌握主動權，佐野航大及田中碧先後施射，後者起腳更中楣擦出底線。

蘇格蘭0：1日本。美聯社

日本在森保一帶領下表現極其穩定。美聯社

伊東純也是日本贏波功臣。美聯社

下半場雙方大輪換，蘇格蘭隊長安德魯羅拔臣曾有一次勁射，但再次被鈴木彩艷化解。戰至84分鐘，日本隊在左路展開連串細膩配合後滲透禁區，伊東純也接應斜傳轉身起腳，皮球直飛龍門下角破網。最終蘇格蘭以0：1不敵日本。

日本在教練森保一帶領下表現極其穩定，自2022年世界盃後40場比賽僅錄得5敗；日本下周二將移師溫布萊挑戰英格蘭。蘇格蘭則會與科特迪瓦交手。