港足│大軍抵達印度備戰亞盃外 吳宇曦北上外流習慣遠征

香港足球代表隊下周二將在亞洲盃第3圈外圍賽C組尾輪對印度，大軍經過長途旅程後在昨晚已飛抵印度，並在今早隨即進行首課操練，港隊暫代教練盧卡頓安排球員輕鬆腳頭，恢復體力並適應當地炎熱天氣。而陣中年輕翼鋒吳宇曦指經過上季至今北上外流的經歷，已適應長途旅行，身體狀況調節得不錯。

港隊抵達印度備戰亞盃外

港隊大軍昨晚七時抵達印度下塌的酒店，經過一晚的休息後，今早隨即進行首課訓練。由於經過長途旅程，暫代教頭盧比度和教練團安排較輕鬆的操練內容，包括一些戰術訓練和體能恢復。盧比度表示：「經過長途旅行之後，球員們仍然感到有點累。而且這裡的天氣其實非常熱，所以今天更像是一個恢復體力的訓練，並在練習中會帶有一些戰術。」

吳宇曦北上外流習慣遠征

20歲的港隊翼鋒吳宇曦由上季起北上外流，效力重慶銅梁龍，他表示已習慣隨隊作客遠征，所以身體狀況調整得不錯：「有點累。不過上年北上國內，踢了很多作客比賽，已適應了，不算有什麼特別。」宇曦亦指酒店內有西餐和中餐，飲食問題不大，只是天氣有些炎熱。

