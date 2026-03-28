歐聯│決賽香港時間5.30深夜12點開波 唔駛捱夜睇直播

歐洲足協周五更新了今屆歐聯準決賽和決賽的開波時間，在匈牙利上演的決賽將於香港時間5月30日(星期六)深夜12點開賽，有別於過往的深夜3時才展開，意味香港球迷無需捱夜，就可以見證今屆歐聯盟主誕生。

歐聯決賽提早至深夜12點上演

歐聯決賽近年統一於歐洲中部夏令時間晚上9時舉行，換算成香港深夜3時，而比賽安排在周六上演，即香港時間周六深夜3點開賽，若賽事需加時和互射12碼，踢至天光才完成。然而歐洲足協於去年8月底公布由2026年起，歐聯決賽將會提早至歐洲中部夏令時間晚上6點上演，香港時間就是深夜12點，香港球迷無需再捱夜收看。

準決賽維持深夜3點開賽

除決賽外，歐洲足協亦更新了2場準決賽首、次回合，合共4場比賽的開波時間，悉數於歐洲中部夏令時間晚上9時舉行，即香港時間深夜3點。目前歐聯8強有3支西甲隊包括皇家馬德里、巴塞隆拿和馬德里體育會，亦有阿仙奴及利物浦兩隊英超，以及士砵亭和巴黎聖日耳門。