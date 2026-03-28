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港足│足總收逾300份港隊主帥申請 將展開面試

足球世界
更新時間：13:39 2026-03-28 HKT
發佈時間：13:39 2026-03-28 HKT

中國香港足球總會周五(27日)舉行周年大會，主席霍啟山會後透露收到逾300份港足主教練的申請，將展開面試程序，並希望新帥能在6月的國際賽期領軍出戰。同時霍主席亦確認已預留了啟德主場館在世界盃後到來季英超開季前的檔期，預計舉行2至3場外隊賽。

收逾300份港足主帥申請

足總主席霍啟山在周年大會後透露，港足主教練公開招聘程序收到逾300份申請，將展開面試流程，目標是在6月的國際賽期由新教練帶隊。而港隊目前由暫代教頭盧比度帶領，他率隊在下周二亞洲盃第3圈外圍賽C組尾輪作客印度後，任務就會暫時完結。

預留啟德主場館賽期辦表演賽

此外，霍啟山亦確認已預留了啟德主場館於世界盃後到來季英超開季前的檔期，以便舉辦外隊賽。他透露去夏的香港足球盛會非常成功，目標在今夏再次舉辦，預計會有2、3場比賽。早前有報導指德甲確霸拜仁慕尼黑、意甲勁旅祖雲達斯都會訪港，前者對手有機會是英超阿士東維拉。而意大利《羅馬體育報》周四報導，國際米蘭亦有望在夏天訪港，與車路士踢表演賽。

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