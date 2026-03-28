友誼賽｜雲迪積克、雷恩達斯各建一功 荷蘭2：1反勝挪威
更新時間：08:09 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:09 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:09 2026-03-28 HKT
荷蘭周五與挪威踢友賽，落後1球下以2：1反勝對手，不敗紀錄延長至13場。這場勝仗不僅展現了「橙衣軍團」的韌力，更為即將出戰世界盃分組賽注下強心針。
挪威今仗雖有夏蘭特及奧迪加特缺陣，但仍於24分鐘憑藉舒希特隆個人突破射入先開紀錄。荷蘭隨即反撲，35分鐘由隊長雲迪積克接應角球頂入，射入其個人第12個國際賽入球，助球隊半場追成1：1。
不敗紀錄延長至13場
易邊後僅6分鐘，荷蘭把握對方中場失誤，由當姆費斯助攻雷恩達斯近門抽射破網，射入奠勝球。挪威在比賽末段本有機會扳平，前鋒史特蘭拿臣一次巧妙的後跟射門險些破門，但被荷蘭門將費貝根及時化解。最終荷蘭以2：1反勝挪威。雲迪積克賽後滿意球隊表現：「我們在下半場表現更佳，防線穩固且創造了足夠的入球機會，這場勝利實至名歸。」
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