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友誼賽｜域斯兩入球兩助攻 德國4：3瑞士

足球世界
更新時間：07:52 2026-03-28 HKT
發佈時間：07:52 2026-03-28 HKT

德國於友賽與瑞士合演入球騷，憑域斯個人參與4個入球，兩度落後下以4：3擊敗對手。

上半場入球梅花間竹

瑞士17 分鐘把握德國中堅舒洛達碧克的失誤，由尼度爾先開紀錄。26分鐘，德國莊拿芬泰希的頭槌扳平，這記入球來自域斯的助攻。41分鐘瑞士憑安保路的入球再度領先，但域斯半場前妙傳基拿比「笠射」破網，助德國半場追成 2：2。

憑域斯個人參與4個入球。法新社
憑域斯個人參與4個入球。法新社
德國與瑞士合演入球騷。美聯社
德國與瑞士合演入球騷。美聯社
德國4：3瑞士。美聯社
德國4：3瑞士。美聯社

上半場貢獻兩次助攻的域斯，下半場入兩球。他先在60分鐘禁區邊起腳彎入世界波助德國領先3：2，隨後在86分鐘瑞士追平之際，再次於禁區邊施展遠射，瑞士門將基哥高保毫無反應，射入奠勝球，助德國以4：3取勝。域斯賽後表示：「我們目標是世界盃決賽並奪冠，雖然路途艱難，但贏波總是最重要的。」

沙加：輸在抗壓與解決問題能力

瑞士雖然曾由祖爾蒙迪路於79分鐘一度追平，但最終難敵域斯的個人能力。瑞士隊長格列沙加賽後表示，德國在壓力下的冷靜以及尋找進攻方案的能力，是瑞士需要學習的地方。瑞士在即將到來的世界盃被編入B組，對手包括卡塔爾、主辦國加拿大及附加賽球隊。

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