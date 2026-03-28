友誼賽｜賓韋特重返英格蘭代表隊 補時犯規輸12碼 1：1和烏拉圭

英格蘭在溫布萊球場的一場混戰中，以1：1逼和烏拉圭。今仗焦點落在自2022年卡塔爾世界盃後，首度重返代表隊的賓韋特身上。這名阿仙奴後衛於69分鐘後備上陣時一度遭到主場球迷喝采，但他隨後射入個人首個國際賽入球，卻又在補時階段輸12碼，令英格蘭未能取勝。

賓韋特入替時，溫布萊看台響起明顯噓聲，反映部分球迷對其過去幾年的「退隊風波」仍心存芥蒂。然而在81分鐘，賓韋特接應高爾彭馬開出的角球，於門前近距離將球送入網窩，助英格蘭領先1：0。此時，場內的噓聲隨即被歡呼聲取代。

科頓傷出。美聯社

賓韋特成為今場焦點之一。美聯社

英格蘭1：1烏拉圭。美聯社

英格蘭1：1烏拉圭。美聯社

補時犯規成罪人

賓韋特的喜悅未能維持到完場。補時4分鐘，賓韋特在禁區內侵犯對手維拿斯，經VAR介入後，球證判罰12碼。烏拉圭球星費達列高華維迪主射破網，令英格蘭到手的勝仗化為烏有。

科頓受傷成隱憂

領隊杜曹今仗大膽起用新人，門將查福特及愛華頓中場占士加拿均獲得首頂大國腳「喼帽」。然而比賽過程粗野，英格蘭先後有馬度基及科頓傷出，其中科頓遭到朗奴阿拿奧祖一次足以領紅的攔截後無法堅持比賽，令杜曹頗為擔憂。