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英超｜高普盛讚33歲沙拿職業精神 撐可在頂級賽場再戰7年

足球世界
更新時間：05:47 2026-03-28 HKT
發佈時間：05:47 2026-03-28 HKT

穆罕默德沙拿早前宣布將於今夏離開利物浦，當年將這名埃及球星帶到「紅軍」的，正是高普。高普接受訪問時，以沙拿的職業精神，33歲的他絕對可以在頂級賽場再踢6至7年。

「為職業球員樹立全新標準」

利物浦一代名帥高普日前重返晏菲路，參與利物浦傳奇隊對多蒙特傳奇隊的慈善賽。他在賽前接受訪問，給予沙拿極高評價：「沙拿為職業球員樹立了全新標準——無論是訓練強度還是對身體恢復的投入，他都是難以置信的專業。」沙拿至今已為紅軍射入255個入球，在球會史上僅次於魯殊（Ian Rush）及亨特（Roger Hunt）。

高普盛讚愛將沙拿。法新社
高普盛讚愛將沙拿。法新社
沙拿早前宣布將於季後離開利物浦。美聯社
沙拿早前宣布將於季後離開利物浦。美聯社
沙拿在利物浦效力9年。美聯社
沙拿在利物浦效力9年。美聯社

沙拿與利物浦的合約原剩一年，但雙方已達成季後離隊協議。對此高普形容這是一場「公平交易」：「沙拿貢獻了驚人的數據並賺取了應得的酬勞，現在他可以自由選擇去向。雖然這種特質的球員是不可替代的，但球會總會找到新的出路，這就是足球。」

認為紅軍不必強尋「第二個沙拿」

高普與沙拿合作期間，先後贏得英超、歐聯、足總盃、兩屆聯賽盃、歐洲超級盃及世冠盃。高普直言，沙拿在現代英超所創下的數據，無人能及，「他知道利物浦是他的完美歸宿，而他對我們來說也是完美的球員」。下個球季將是利物浦自2016年以來，首次在沒有沙拿的情況下展開新賽季。高普對此保持樂觀，認為球隊不必強求尋找「第二個沙拿」，而是應該發展出新戰術。

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