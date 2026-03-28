英超｜迪沙比無意現階段接手 熱刺考慮以戴治取代杜陀

護級形勢處於水深火熱的熱刺，在首選迪沙比無意接手下，據報轉而考慮以戴治取代杜陀，在餘下不多的時候，力爭護級成功。

據報杜陀在熱刺的命運，將於周一揭曉。美聯社

熱刺考慮以戴治接手，領軍護級。法新社

迪沙比無意在現階段決定下一站。法新社

據指杜陀命運周一揭曉

熱刺早前解僱湯馬士法蘭克，改以杜陀接手，戰績未見起色。他於英超領軍5場1和4負，球隊目前排英超第17位，只比降班區多1分。據《天空體育》報道指，杜陀的命運將於周一揭曉。據指熱刺的首選是白禮頓前領隊迪沙比，但報道指他對於目前對於即時接手並不感興趣。迪沙比上月離開馬賽，據意大利《天空體育》早前報道指，他不會於夏天前決定下一站。

熱刺因而轉向考慮具有護級經驗的戴治，他今季一度執教諾定咸森林，領軍25場錄得10勝5和10負的成績，在球隊於2月中主場迎戰狼隊以0：0和波後被解僱。但《天空體育》的報道表示，雖然熱刺有意，但戴治無心，他並不希望於聯賽尚餘7場的情況下接這個「燙手山芋」。