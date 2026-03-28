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伶伶的脫變 成為「有內涵的花瓶」

足球世界
更新時間：10:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-28 HKT

女性做足球節目主持，通常都是搞氣氛、賣笑、問問題，難免被冠上「花瓶」的標籤。伶伶不介意被叫做「花瓶」，但因為過往於電視台跟不上拍檔節奏的經歷，讓她體會到要成為「有內涵的花瓶」才能在行業生存，努力裝備自己豐富足球智慧，蛻變成內外兼備的足球主持人。

入行主持直播足球節目，由於畫面只有主持人，著重各人之間的交流，懂得搞氣氛，配上甜美的外貌和表現，就可吸引觀眾。然而伶伶兩年前首次參與電視台的歐國盃直播，當畫面變成球場，不能再靠表情和肢體語言與觀眾互動，只剩下聲音令她不習慣。她回憶當時：「當時我不太抓到講話的時機，因為新主持和平時的主持風格不同，所以不知道何時接話，發揮不到我應該要搞氣氛的角色。」那一晚伶伶從錄影廠回到家，眼淚就止不住地流下來。

節目完成後充斥「淨係得個樣靚」、「講波都冇內容」等批評聲明，Ling Ling曾萌生離開的念頭，但她想通了明白凡事沒有捷徑，要日復一日累積。她開始關注足球新聞，周末為節目做足準備變成大忙人(見附表)，成為「有內涵的花瓶」，「我不介意大家叫我花瓶，起碼也漂亮嘛。但我希望大家第一眼覺得我是花瓶，然後了解我之後，發現我不只是一個花瓶。」

 

記者、攝影：廖偉業 

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