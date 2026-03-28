世界盃波衫點評 4款波衫穿搭示範

今屆世界盃尚餘不足三個月就開鑼，當大家仲煩惱緊點樣襯波衫時，足球主持人兼模特兒Ling Ling，已經為大家精選4件波衫，搭配4種不同造型，畀大家參考，等讀者可以潮著投入世盃。

墨西哥：神話圖騰遇上民族風情

這件墨西哥主場球衣，是Ling Ling在四件之中最喜歡的一件。它的設計靈感源自阿茲特克文明的神話圖騰，墨綠色底色配上暗花紋理圖騰，伶伶特別欣賞球衣的暗花設計：「綠色的球衣比較少見，而且這種綠感覺很高貴，和墨西哥國旗顏色一樣。在陽光下，綠色加上暗花，非常吸引。」

為了搭配這件充滿民族風情的球衣，Ling Ling選擇了一條咖啡色的民族風腰帶，上面的編織紋理和球衣的圖騰互相呼應。她解釋道：「咖啡色和綠色是很搭的配色，再加上他們國旗的顏色之一白色，整個搭配很和諧。」她還加入了今年很流行的珍珠頸鍊：「把珍珠元素加到球衣穿搭裡，可以增加一點女性化的感覺，中和球衣本身的硬朗感。」下半身她選擇了簡約的白色百褶裙，整體感覺既有民族特色，又不失優雅。

日本：武士藍遇上日系青春

日本隊主場球衣向來是深藍色，今次的「武士藍」 搶眼悅目，Ling Ling欣賞道：「這種藍色在日本被稱為『勝利之色』，寓意贏球，人人都喜歡贏，所以特別喜歡這個顏色。」

配襯這套球衣的小心機，在於將日本文化元素融入每個細節。下半身搭配白色百褶裙，皆因日本流行百褶裙，再加上日系經典的「泡泡襪」，營造出青春活潑的感覺。髮型上，她特意紮辮，模仿日本女生的造型。最搶眼的是她手上拿著一條日本隊球員遠藤航的應援毛巾，這位日本隊長同時也是利物浦球員，Ling Ling說很欣賞他永不放棄的精神，和日本球員的團隊意識完全一致。腳上湖水綠色的鞋是利物浦聯名款運動鞋。武士藍的球衣、白色百褶裙和湖水綠色的鞋，撞出清新感，突顯青春活力感。

阿根廷：冠軍榮耀遇上芭蕾風情

今屆阿根廷的主場球衣一如以往，採用天藍色配白色直條紋。藍白相間猶如天空和白雲，是世界盃歷史上最具代表性的設計之一。該隊上屆勇奪冠軍，第3次稱霸世界，隊徽上增加一粒星星，變成三顆金星，配合金色隊徽，Ling Ling頗欣賞此設計：「這個細節很美，代表著榮耀，閃耀到好像在告訴全世界他們是上屆冠軍。

而在配搭方面，Ling Ling為這件經典球衣配上魚尾蕾絲白色長裙的新潮穿搭。她解釋：「這是參考現在國外很流行的『芭蕾風』，把寬鬆的球衣直接套上，下面配一條貼身裙，既有女性化感覺又不會太死板。」魚尾裙凸顯線條，蕾絲增添柔美，和硬朗的球衣形成對比。髮型上她選了雙邊辮子，加強少女感。腳上穿起湖水綠運動鞋，藍、白、綠三色撞出清新活力，看起來也很舒服。

德國：硬朗機動遇上俐落型格

德國主場球衣同樣經典，胸口有紅色、黃色和黑色線條，並延伸至肩膀位置，以最直接的方法讓人認出是德國隊。 Ling Ling說：「這種風格很硬朗，和他們的球風一樣，德國隊一向以機動性聞名，踢法硬朗，球衣也是這樣。」上面四顆星星，代表德國贏了4次世界盃冠軍，球衣用色雖與往年差不多，但經典永不過時，而且今屆的款式和圖案都有些微差別，增添新鮮感。

為了配合德國隊的硬朗形象，Ling Ling刻意將球衣改短，營造更俐落的感覺。下半身則搭配黑色百褶裙，加上一條銀色鏈條皮帶，配上一雙長靴，整體風格偏鮮明硬朗。她解釋：「我想呈現的是德國隊的感覺，機動和俐落。」髮型上她將頭髮放下，營造一點狂野的感覺，配合硬朗的穿搭，強化整個造型的力量感。



記者、攝影：廖偉業