世界盃波衫時尚革命 Ling Ling教你突破穿搭定律 潮爆球場與街頭

球衣配運動褲、波鞋，男生認為是定律，女生就覺得難登大雅之堂，但原來只要識襯、識穿搭，波衫都可以好潮。足球主持兼模特兒鍾紫伶(Ling Ling)因工作關係經常穿著波衫，將之變成時尚單品。適逢今夏有美加墨世界盃，賽事更擴軍至48隊，預計不少人成為「忽然球迷」著波衫投入世盃，Ling Ling化身時尚球衣達人，精選4件不同顏色的球衣配襯不同造型，並與男士、女士們分享穿搭心得。

13年前，因為當時的男朋友，伶伶愛上利物浦，更愛上了足球，之後還因緣際遇加入足球產業，成為足球節目主持人。4年前她受到Youtube節目《猜波台》的女主持人邀請上台溝波，「你有睇波經驗，上去唔使點樣講太多，最緊要開心就好。」當時她抱着玩票心態嘗試，做主持搞搞氣氛、賣笑、問問題，與觀眾互動就收貨，豈料一做就做到今日，2024年歐洲國家盃更衝入電視台，參與歐國盃評述，正式「入屋」。

因為足球受到大眾認識；因為工作關係，Ling Ling更成為時尚球衣達人。她經常穿著球衣主持節目，特別是愛隊利物浦球衣，但作為模特兒的她不會單純將波衫配運動褲、波鞋，而是運用潮流觸角，襯上短裙、百褶裙、長靴、「泡泡襪」，將波衫變成時尚，登上大雅之堂。

Ling Ling推介女生以百褶裙搭檔球衣，讓男性化球衣變得女性化一些。下身可選白色、黑色或較為沉穩的色調，配合色彩繽紛的球衣，簡約而不失亮點。如果女士們想展現身材曲線，可將球衣多餘的下擺向後拉緊並打結，將餘下的部分向內摺，營造貼身效果。若偏愛隨性風格，則可選擇比自己尺寸大兩至三碼的球衣，搭配長褲或長裙，穿出休閒感。

而配件與髮型是點睛之筆。今年流行的珍珠頸鍊是加分亮點，一條簡約的珍珠長鏈或疊戴數條短鏈，都能為球衣注入柔美氣質，中和運動服的硬朗感。金屬飾物同樣值得嘗試，銀色頸鏈或金色圈圈耳環，可為穿搭增加亮點。髮型方面，可選擇編髮或雙邊辮子，增添少女氣息；若想更顯個性，可將頭髮紮成高馬尾或者將頭髮放下，營造一點狂野的感覺。

至於男性穿搭方面，伶伶認為多層次是擺脫隨意感的關鍵。在球衣內搭衛衣或襯衫，增加視覺層次，讓造型不再單調。配件同樣重要，加入頸鍊、戒指等飾品，能提升精緻度。下半身建議選擇寬鬆剪裁的褲款，無論長褲或短褲，寬褲都比緊身褲更適合搭配球衣，整體比例更協調，輕鬆穿出街頭時尚感。



記者、攝影：廖偉業