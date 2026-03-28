Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英冠│78歲鶴臣再就業 出任布里斯托城看守主帥到季尾

足球世界
更新時間：07:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-28 HKT

78歲的英格蘭傳奇教頭鶴臣(Roy Hodgson)，意外地再就業，重返教練席廂。英冠布里斯托城周五宣布委任鶴臣為看守教頭，領軍出戰餘下7輪聯賽，球會在聲明表示希望他率隊制定更高的標準。值得一提，鶴臣曾於1982年在布里斯托城執教，時隔44年回歸。

鶴臣帶領布里斯托城至季尾

布里斯托城近5輪英冠僅得1和5負後，辭退主帥史度柏，並委任78歲的鶴臣成看守教頭，領軍至季尾。布里斯托城在聲明表示：「委任鶴臣不只是因為未來7場的成績，而是希望他在餘下球季，為我們建立新的標準和價值，令球隊之後繼續進步。鶴臣是一位在高水平賽事有豐富經驗的教頭，他將支持球員、教練團隊和球會，在未來向英超進發。」

成英冠史上最年老主帥

鶴臣對上一份工作是兩年前任教水晶宮，當時以76歲之齡成為英超歷來最年長教頭，78歲的他如今打破英冠最年老執教紀錄。他矢言期待今次的工作：「我與董事會進行了良好的溝通，對這次機會感到興奮。我們會立即投入工作，在下周五的比賽中拿出積極表現。」鶴臣下周一將會與大軍會合，開始領軍操練，備戰4月3日作客對查爾頓的英冠比賽。

時隔44年回歸布里斯托城

值得一提，鶴臣在執教生涯初期教過布里斯托城。他在1982年1月至4月曾短暫任教，率隊21場收錄3勝5和13負，如今時隔44年再次接手。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
13小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
20小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
路透社
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
30分鐘前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
即時國際
3小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
12小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
15小時前
跳樓自殺未遂下身癱瘓-西班牙25歲女子與父打官司勝訴-獲准安樂死
01:22
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
即時國際
19小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
16小時前
港男輪候5年獲派長者公屋 2原因呻「冇人折墮過我」？ 網民：有瓦遮頭都要知足
港男輪候5年獲派長者公屋 2原因呻「冇人折墮過我」？ 網民：有瓦遮頭都要知足
生活百科
17小時前