英冠│78歲鶴臣再就業 出任布里斯托城看守主帥到季尾

78歲的英格蘭傳奇教頭鶴臣(Roy Hodgson)，意外地再就業，重返教練席廂。英冠布里斯托城周五宣布委任鶴臣為看守教頭，領軍出戰餘下7輪聯賽，球會在聲明表示希望他率隊制定更高的標準。值得一提，鶴臣曾於1982年在布里斯托城執教，時隔44年回歸。

鶴臣帶領布里斯托城至季尾

布里斯托城近5輪英冠僅得1和5負後，辭退主帥史度柏，並委任78歲的鶴臣成看守教頭，領軍至季尾。布里斯托城在聲明表示：「委任鶴臣不只是因為未來7場的成績，而是希望他在餘下球季，為我們建立新的標準和價值，令球隊之後繼續進步。鶴臣是一位在高水平賽事有豐富經驗的教頭，他將支持球員、教練團隊和球會，在未來向英超進發。」

成英冠史上最年老主帥

鶴臣對上一份工作是兩年前任教水晶宮，當時以76歲之齡成為英超歷來最年長教頭，78歲的他如今打破英冠最年老執教紀錄。他矢言期待今次的工作：「我與董事會進行了良好的溝通，對這次機會感到興奮。我們會立即投入工作，在下周五的比賽中拿出積極表現。」鶴臣下周一將會與大軍會合，開始領軍操練，備戰4月3日作客對查爾頓的英冠比賽。

時隔44年回歸布里斯托城

值得一提，鶴臣在執教生涯初期教過布里斯托城。他在1982年1月至4月曾短暫任教，率隊21場收錄3勝5和13負，如今時隔44年再次接手。