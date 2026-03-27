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網傳拜仁慕尼黑和祖雲達斯將於今夏來港作賽 延續香港足球狂熱

足球世界
更新時間：17:08 2026-03-27 HKT
發佈時間：17:08 2026-03-27 HKT

利物浦、阿仙奴、熱刺和AC米蘭，四隊國際知名球會於上年夏季來港獻技，捲起了香港足球狂熱。而據消息指德甲豪門拜仁慕尼黑和意甲豪門祖雲達斯，兩隊歐洲勁旅將於今年夏季訪港比賽，相信今年夏季將繼續延續這股由外隊捲起的足球狂熱。

根據南韓媒體《朝鮮日報》於周二表示，拜仁慕尼黑將於2026年季前巡迴賽期間前往香港和南韓，今次是四年內第三次前往亞洲，而今次亞洲之旅的第一站將會是香港，將進行一場友誼賽。而意大利媒體《米蘭體育報》於早前透露，意甲豪門祖雲達斯為了備戰2026至2027年賽季，將飛往香港和澳洲，進行夏季巡迴賽。是繼祖雲達斯於自2016年對戰南華後，再次造訪香港。

上年夏季，4隊國際知名球隊於香港舉行了2場精彩賽事，包括利物浦對AC米蘭的表演賽，阿仙奴和熱刺更於啟德主場館上演了第一次移師海外的北倫敦打吡，而2場比賽分別以49,704人及49,975人兩度刷新啟德主場館的最高入場紀錄。根據上年的經驗，相信今次拜仁慕尼黑和祖雲達斯亦會對陣勢力相當的國際勁旅，上演精彩的外隊大戰，於今夏再次卷起香港足球狂熱。

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