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足球｜張玉寧一傳一射 韋世豪建功 國足友賽2:0戰勝世盃份子庫拉索

足球世界
更新時間：17:02 2026-03-27 HKT
發佈時間：17:02 2026-03-27 HKT

中國國家隊在今日上演的國際友誼賽爆出驚喜！面對已經取得2026年美加墨世界盃參賽資格的庫拉索，國足在新帥邵佳一的「執教首秀」中展現出驚人戰力。憑藉張玉寧交出一入球一助攻，加上韋世豪「窩利」建功，國足最終以2:0擊退對手，全場更令這支世盃份子「零中框」，贏得極具說服力。

無懼世盃參賽隊 邵帥首擊即見效

加勒比海島國庫拉索早前在中北美洲及加勒比海賽區（中北美洲區）脫穎而出，成功奪得今屆美加墨世界盃的參賽名額。相反，國足雖然無緣今屆世盃正賽，但今仗在澳洲上演的友賽卻踢出拚勁。作為國足新任主帥，名宿邵佳一迎來執教國家隊的首秀，球隊面對強敵毫無懼色，上半場已成功反客為主。

張玉寧一射一傳 韋世豪窩利破網

戰至上半場補時階段，國足率先打破僵局。張玉寧禁區內頭槌二傳，韋世豪把握機會左腳「窩利」破網，為國家隊先下一城。換邊後戰至59分鐘，國足攻勢再迎來回報，小將王鈺棟傳中雖被擋出，但對方守將出現解圍失誤，早前交出助攻的張玉寧機警地以左腳抽射建功，將優勢擴大至2:0。

此後雙方互無建樹，庫拉索全場甚至未有任何一次中目標攻門（零中框）。最終雙方維持2:0比數完場，國足在新帥邵佳一帶領下成功擊退這支世盃參賽球隊，令人驚喜。

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