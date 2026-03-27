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日職｜前港腳歐陽耀冲入股日職球會 盼籍此機會促進2地足球與文化合作

足球世界
更新時間：16:13 2026-03-27 HKT
發佈時間：16:13 2026-03-27 HKT

上周二前港腳歐陽耀冲在社交媒體宣佈，以其公Kie入股日本職業聯賽丙組球會（J3）讚岐馬達馬尼(カマタマーレ讃岐)，成首為入股日職球會的港人，周五歐冲舉行記者會進一步公佈與球會和合作計劃內容，他希望可以籍此帶動2地在足球和文化上的交流，亦希望未來可以真正帶到一位球員立足日本。

歐冲將讚岐馬達馬尼掛在Kiseki球衣旁，象徵雙方攜手並肩而行。攝影：魏國謙
歐冲將讚岐馬達馬尼掛在Kiseki球衣旁，象徵雙方攜手並肩而行。攝影：魏國謙
周五歐冲(右)舉行記者會進一步公佈與球會和合作計劃內容。攝影：魏國謙
周五歐冲(右)舉行記者會進一步公佈與球會和合作計劃內容。攝影：魏國謙
歐冲望合作帶動2地足球與文化合作。攝影：魏國謙
歐冲望合作帶動2地足球與文化合作。攝影：魏國謙

歐冲入股日職球會讚岐馬達馬尼 望帶動2地足球與文化合作

歐冲在發佈會中表示自己以前受到電子遊戲影響對日本足球產生興趣，到現在自己不再以球員身份，以一個不一樣的身份去參與日職的互動感到十分興奮，他亦表示今次的合作希望達成3點目標，首先希望可以帶動香港球迷或是旅行人士到高松看讚岐隊的比賽，其次希望推動香港球員和當地有交流的機會，最後也想籍此帶動2地文化交流和合作，他也透露有一個終極目標：「最後一樣就係最緊要，算係終極目標，就係希望可以有一個香港嘅球隊可以去到讚岐嗰度踢波。」

晉瓏金融集團公司負責人莊浩惟先生望利用今次機會提供渠道去令2地交流足球理念。攝影：魏國謙
晉瓏金融集團公司負責人莊浩惟先生望利用今次機會提供渠道去令2地交流足球理念。攝影：魏國謙

另外早前已入股Kiseki的晉瓏金融集團有限公司其下基金亦有參與今次入股，公司負責人莊浩惟先生表示很欣賞歐冲在推廣足球上的拼勁，並指日本足球水平在亞洲來說已是非常高，因比希望利用今次機會提供渠道去今2地交流足球理念，亦可為本地球員提供更多機會，並令本地足球在世界舞台上繼續發光發亮。

歐冲也希望除了球員外也可以有教練到日本交流。攝影：魏國謙
歐冲也希望除了球員外也可以有教練到日本交流。攝影：魏國謙

歐冲早前除了曾效力過讚岐馬達馬尼外，亦與球會有過其他合作今次更以股東身份合作，他亦表示得到對方認可才是最開心：「當然我自己好想做呢件事啦，即係夢想成真咁，第二覺得係冇白費，我嗰幾年喺日本外流嘅時間，因為俾佢哋睇到我個付出，同我嘅認真，咁日本人一定唔會亂咁做嘢啦，所以佢哋認可我，我覺得呢一下先係最開心。 」而提到球員培訓上，歐冲早前已曾引薦本地小將韋𢓭謙到日本試腳，可惜因一些原因未能成事，但歐冲也表示希望籍今次機會去再帶到球員到日本，他亦指希望可以有教練到當地交流，進一步瞭解和學習日本足球：「其實可以再係用足球深一層講就係，其實唔單止想球員，其實我想教練可能有興趣嘅，想學習日本足球嘅，我都可以安排教練過去，學習日本足球嘅文化，咁其實大家個體型其實差唔多，但係點解人哋咁勁，我喺日本一段時間大概知原因，所以都希望無論球員或者教練想去我都可以安排。」

 

記者/攝影：魏國謙

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