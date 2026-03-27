世盃附│東拿利1球1助攻率意大利延續世盃希望 攻守全能表現證曼聯苦追有理

周四世界盃歐洲區附加賽路徑A準決賽，意大利憑中場大腦辛度東拿利(Sandro Tonali)貢獻1入球1助攻，主場2:0擊敗北愛爾蘭，下周二決賽將與波斯尼亞爭奪決賽周席位。東拿利除了傳射外，還貢獻全能的攻守表現，以個人力量助意軍延續世盃希望，在連續兩屆缺席後重返決賽周。而他今仗的演出，亦證明曼聯苦追他加盟的決定正確。

東拿利國際賽首次單場有入球和助攻

意大利今場甫開賽即圍攻北愛爾蘭，但未能找到缺口。幸好辛度東拿利於56分鐘挺身而出，禁區頂窩利射地波破網，此子末段又妙傳摩斯堅恩建功奠定勝局，意軍最終贏2:0，下周二決賽將鬥淘汰威爾斯的波斯尼亞，爭奪決賽周門卷。第31次為意大利披甲的東拿利，首次在國際賽同場貢獻傳射，除了進攻表現好，他還6次搶回控球權、封阻射門和解圍各1次，同時亦15次帶球突破，總共推進110.8米，展示攻守全能的表現。

曼聯視東拿利為今夏轉會頭號目標

此子矢言今仗的入球是其生涯最重要士哥：「這是我生涯中最重要的入球。我將入球獻給所有人，因為大家都配得上去世界盃。當然我們甚麼都未完成，還有很長的路要走，下場要交出150%的表現。」而東拿利以全能的演出，證明曼聯為何要全力追力他，據報紅魔視他為今夏中場引援的頭號目標，雙方已經進行初步接觸，並有不俗進展，預計轉會費為8000萬鎊。而消息指東拿利和紐卡素有口頭協議，如果喜鵲下季無歐戰資格，球會願意放人，接目前的形勢紐卡素奪下屆歐洲賽席位的機會不大。

曼聯視效力紐卡素的東拿利為頭號轉會目標。路透社

曼聯視效力紐卡素的東拿利為頭號轉會目標。路透社

曼聯準備8000萬鎊簽下東拿利。路透社

曼聯準備8000萬鎊簽下東拿利。路透社