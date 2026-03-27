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國際賽│巴西失DNA踢防守反擊 球迷高呼尼馬名字要求重召│有片

足球世界
更新時間：13:57 2026-03-27 HKT
發佈時間：13:57 2026-03-27 HKT

巴西在周四友賽1:2不敵法國，輸掉這場星級國際賽之餘，還失去森巴足球的DNA，交出控球權踢防守反擊，不再重視技術，而是強調快速攻擊轉換。在場的巴西球迷亦不滿球隊欠缺創造力，當球隊失第2球時大家一起高呼尼馬的名字，希望這位一代巨星回歸激活球隊鋒線。

巴西今場踢防反 交出控球權

面對老練兼合拍程度遠勝己隊的法國，巴西教練安察洛堤放棄森巴足球引以為傲的主攻型技術踢法，而是主動收縮防線踢防守反擊，靠翼鋒雲尼斯奧斯的單打獨鬥能力威脅高盧雄雞防線，但效果平平。巴西今仗僅得46%控球率，11次傳中比法國多5次，12次犯規亦較後者多1次，沒有森巴兵團的影子，大軍更著重攻守快速轉換。

失第2球後 巴西球迷高呼尼馬名字

球隊於55分鐘踢多一人下，攻勢仍然欠奉，更在10分鐘後失守被法國前鋒艾基迪基射入。在場的巴西球迷先發出震耳欲聾的噓聲，緊接就高呼尼馬的名字，希望這位在今次國際賽期沒有入選的名將回歸。尼馬作為巴西國家隊入球王，近期雖持續為山度士上陣，但安察洛堤以他狀態不足成由沒有徵召他，引起國內熱議，如今森巴球迷眼見球隊失去DNA，就立即想起這位34歲鋒將。

 

卡斯米路指尼馬回歸要多方因素配合

巴西中場兼隊長卡斯米路指尼馬回歸要多方面因素配合：「如果尼馬的身體和心理狀態都好，他肯定是世界上最好的球隊之一，甚至是最好的那一位。但他回歸球隊，取決於教練和教練團，還要尼馬本人及山度士來評估，他的天賦對任何一支國家隊都無法抗拒，但前提是要他在良好狀態下。」

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