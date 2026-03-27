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國際賽│法國贏巴西成功檢視實力 中場大將：世界盃會有好成績﹗

足球世界
更新時間：13:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：13:15 2026-03-27 HKT

法國周四於美國友賽巴西，在下半場初段已踢少一人下，仍然控制戰局贏2:1，交出一場極具說服力的勝仗。該隊隊長基利安麥巴比、守將馬路古斯圖直言球隊藉今仗成功檢視實力，中場大將曹亞文尼更指只要保持正確的心態，有信心在今夏美加墨世界盃會交出好成績。

55分鐘踢少一人下贏2:1

今場法國大部份時間控制戰局，逼使以技術見稱的巴西改踢防守反擊。他們雖有中堅烏柏美卡奴於55分鐘在禁區頂撞跌呈單刀之勢的巴西守將韋斯利，經VAR覆查後領紅牌出場，但仍然有麥巴比和艾基迪基各入一球，2:1擊敗末段靠中堅基爾臣比爾馬破蛋的森巴兵團，贏出這場星級國誼賽。

成為擊敗巴西次數最多的歐洲球隊

法國歷來第6次擊敗巴西，將雙方的對賽成績改寫成6勝4和7負，並成為史上擊敗森巴兵團次數最多的歐洲球隊。該隊右閘馬路古斯圖矢言在世盃前贏巴西十分重要：「這是一場重要的勝利，尤其是在世盃前。我們今場展現了強烈的求勝慾，比賽強度很高，對抗亦很激烈，是一次很好的考驗。」隊長兼射手麥巴比就指成功檢視實力：「這是一次檢視我們自身實力的機會，當然不可以在比賽中得到太多結論，但球隊表現非常好。我不會說贏下比賽等於捧到世界盃，但球隊狀態正佳，跑動積極，創造力十足，正在不停進步。」

曹亞文尼：世界盃會有好成績﹗

而效力皇家馬德里的中場曹亞文尼，經過今場後有信心在世盃取得好成績：「如果我們發揮出全部潛能，保持正確的心態，這個夏天的世界盃，我們能夠取得輝煌的成就。」

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