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世盃外｜威爾斯互射12碼飲恨 不敵波斯尼亞無緣世界盃

足球世界
更新時間：07:11 2026-03-27 HKT
發佈時間：07:11 2026-03-27 HKT

威爾斯緣盡今夏世界盃決賽周！周四晚於卡迪夫城球場舉行的世界盃附加賽準決賽，威爾斯與波斯尼亞在120分鐘內戰平 1：1，最終互射12碼以2：4飲恨，繼2024年歐國盃附加賽後，再度因極刑戰失利而與決賽周擦身而過。

這場關乎出線命運的生死戰，威爾斯本有極佳機會晉級。換邊後不久，翼鋒丹尼爾占士（Daniel James）憑個人能力轟入一記令人熱血沸騰的世界波，主隊取得領先。威爾斯一度距離周二與意大利爭奪決賽周席位的「終極決賽」僅差4分鐘，但晚節不保。

丹尼爾占士為威爾斯先開紀錄。美聯社
丹尼爾占士為威爾斯先開紀錄。美聯社
波斯尼亞下圈對手是意大利。美聯社
波斯尼亞下圈對手是意大利。美聯社
迪斯高在比賽最後階段替波斯尼亞追平。美聯社
迪斯高在比賽最後階段替波斯尼亞追平。美聯社

迪斯高為波斯尼亞扳平

本月初剛度過40歲生日的波斯尼亞傳奇前鋒迪斯高（Edin Dzeko），在第86分鐘接應角球力壓威爾斯防線頭槌破網，將個人國家隊入球紀錄刷新至73球，為波斯尼亞扳平，並將比賽帶入加時。

威爾斯12碼連番失手

雙方在加時30分鐘均無建樹，進入互射12碼階段。威爾斯開局優勢明顯，門將卡爾達路（Karl Darlow）率先撲出敵方首輪點球。然而，關鍵時刻威爾斯球員卻腳軟，先有班倫莊臣（Brennan Johnson）起腳過高越楣而去，隨後尼高威廉斯（Neco Williams）的射門亦被對方門將擋出。隨著波斯尼亞小將阿拿比高域（Kerim Alajbegovic）射入最後一球，波斯尼亞以總比數5：3淘汰威爾斯晉級。賽後，主隊球員紛紛掩面落淚。

波斯尼亞晉級後，將於周二與意大利正面交鋒，勝方將進入世界盃B組，挑戰瑞士及東道主加拿大。

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