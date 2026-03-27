友誼賽｜麥巴比挑射破網 十人法國2：1力克巴西

法國國家隊周三晚於美國福克斯堡吉列球場（Gillette Stadium）與巴西進行友賽，在超過6萬名球迷見證下，憑基利安麥巴比（Kylian Mbappé）與艾基迪基（Hugo Ekitike）的入球，以2：1擊敗由安察洛堤領軍的巴西，將各項賽事不敗紀錄延續8場。

這場被譽為「世界盃決賽預演」的強強對話，雙方均派全主力上陣。開賽32分鐘，效力巴塞隆拿的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembélé）送出直線，接應的麥巴比面對出迎的艾達臣冷靜以挑射破網，為法國先開紀錄。

卡斯米路於門前失機。美聯社

麥巴比替法國先開紀錄。美聯社

艾基迪基替法國奠定勝局。美聯社

艾基迪基奠定勝局

下半場開局僅數分鐘，法國中堅烏柏美卡奴因對巴西小將韋斯利（Wesley Franca）的惡意犯規，被球證直接以紅牌趕出場。面對人數優勢，巴西雖換入祖奧柏度（Joao Pedro）加強進攻，卻始終難以突破法國的防線。戰至第65分鐘，法國更憑效力利物浦的前鋒艾基迪基接應反擊機會再下一城，將領先優勢擴大至2：0。

巴西隨後展開絕地反擊，並在78分鐘由後衛基爾臣比爾馬（Bremer）接應傳中頭槌破網追至1：2。補時階段，雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior）曾獲得絕佳扳平機會，可惜射門擦柱而出。最終法國以2：1獲勝，將不敗紀錄延續至8場。