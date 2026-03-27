世界外｜東拿利一傳一射 意大利輕取北愛爾蘭晉級

意大利距離自2014年以來首個世界盃決賽周僅一步之遙！在意大利主場舉行的世界盃外圍賽歐洲區附加賽的準決賽中，「藍衣軍團」以2：0擊敗北愛爾蘭，親手終結了對手進軍決賽周的夢想。

東拿利是意大利的贏波功臣。美聯社

意大利有望自2014年後，再度打入世界盃決賽周。美聯社

摩斯堅恩為意大利奠定勝局。美聯社

2：0擊敗北愛爾蘭

上半場雙方一度陷入僵局，由奧尼爾率領的北愛爾蘭展現出二戰後第二年輕（平均僅22.5歲）的陣容活力，防守端紀律嚴明，令主場作戰的意大利感到吃力。然而，僵局在55分鐘被打破，效力紐卡素的中場核心辛度東拿利（Sandro Tonali）於禁區邊緣接應傳送，轟出一記割草式的「遠程砲」，皮球直飛網窩，為意大利取得關鍵領先。隨著北愛爾蘭為了追平而大舉壓上，後防露出空位。比賽剩餘10分鐘時，東拿利再次策動攻勢，妙傳予摩斯堅恩（Moise Kean），後者射門撞柱入網，奠定2：0的勝局。

由加度素（Gennaro Gattuso）執教的意大利，正背負著不能連續缺席三屆世界盃的沉重歷史壓力。這場勝利無疑是及時雨，緩解了加度素被指進攻套路單調的批評。意大利將於周二作客威爾斯與波斯尼亞之間的勝方，勝出者將直接獲得世界盃決賽周席位，進入B組與主辦國加拿大、瑞士及卡塔爾同場角逐。對於曾四奪世界盃的意大利而言，這將是重返世界足壇核心舞台的最佳機會。