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美職聯｜卡斯米路今夏告別曼聯 邁阿密與銀河上演「搶人大戰」

足球世界
更新時間：06:07 2026-03-27 HKT
發佈時間：06:07 2026-03-27 HKT

曼聯中場大將卡斯米路（Casemiro）早前已宣布將於今季約滿後離隊，這名34歲的巴西國家隊隊長隨即成為轉會市場紅人。據悉，美職聯（MLS）兩大勁旅國際邁阿密及洛杉磯銀河均對他表示濃厚興趣，渴望在今夏將其收歸旗下。

卡斯米路受到曼聯主帥卡域克重用。美聯社
卡斯米路受到曼聯主帥卡域克重用。美聯社
美斯效力的國際邁阿密為上屆美職聯賽冠軍。美聯社
美斯效力的國際邁阿密為上屆美職聯賽冠軍。美聯社
卡斯米路將於今季後離開曼聯。美聯社
卡斯米路將於今季後離開曼聯。美聯社

卡斯米路自2022年以6000萬鎊由皇馬加盟「紅魔鬼」以來，一直是球隊的中流砥柱，並曾助球隊奪得聯賽盃及足總盃冠軍。本球季他依然保持高水準，在英超上陣29場並攻入7球。他於早前與曼聯商討後決定不與其續約，公開表示將於季後離開紅魔。雖然合約中設有與上陣次數掛鉤（據悉為35場）的自動續約一年條款，但曼聯已與卡斯米路解除這個條款，讓這名五屆歐聯得主在季後以自由身離去。

或與美斯拍住上

由美斯領軍的國際邁阿密近期風頭一時無兩，剛奪得MLS盃後，目前在聯賽排在第3位，僅落後榜首3分；今季而言，他們絕對是奪標熱門。洛杉磯銀河雖然聯賽開局平平，但已殺入美聯冠軍盃8強。對於卡斯米路而言，加盟2隊美職豪門球會不僅能延續職業生涯，更有助於他維持狀態，延續其國際賽生涯。

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