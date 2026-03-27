法甲又為歐聯讓路！巴黎聖日耳門賽事獲准延期 朗斯主席炮轟

為了全力支持法甲球隊在歐洲賽場爭取佳績，法國職業足球聯賽（LFP）周二宣布，批准巴黎聖日耳門的請求，將原定於4月11日鬥朗斯的榜首大戰延期。這意味著PSG在4月8日及14日鬥利物浦的兩回合歐聯8強之間，將獲得一個完整的周末休整，此舉引發法甲爭冠對手朗斯強烈不滿。

目前法甲榜首競爭激烈，領先的聖日耳門 與次席的朗斯僅差1分。朗斯對於LFP的決定感到極度憤怒，並發表聲明斥責法甲聯賽只會為強權球會調整，認為此舉嚴重損害了聯賽的競爭公平性。朗斯主帥沙治（Pierre Sage）早前更直言，在爭冠關鍵時刻將如此重要的比賽改期，是「不可能且不尊重」的。

巴黎聖日耳門在歐聯16強大勝車路士。美聯社

朗斯對於法甲賽會決定表示不滿。美聯社

巴黎聖日耳門將在歐聯8強對利物浦。美聯社

PSG體育總監反駁：尊重利物浦希斯堡慘劇紀念日

針對外界質疑，PSG體育總監甘波斯（Luis Campos）回應指，原本球隊傾向於採取在「周三」比賽的節奏，但由於次回合原定日期（4月15日）正值利物浦著名的「希斯堡慘劇」週年紀念日，利物浦當天不能作賽，PSG出於尊重接受了將比賽提前至周二（14 日）舉行，因此才需要聯賽延期來騰出恢復時間。

至於LFP則解釋，此舉是為了保護法國球隊在歐洲足協（UEFA）的系數排名，目前法國排名第6，落後於意大利和葡萄牙，爭取維持前5名以確保未來有4個歐聯參賽名額是整體的策略性目標。除了PSG外，正參與歐協聯的斯特拉斯堡，聯賽賽程也同樣曾經調整，令其更專心出戰歐賽。