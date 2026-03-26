英超│加拿曹離開曼聯訓練場即超速被判罰款660英鎊 網民嘲：非常拼命離開曼聯！

前曼聯鋒將阿歷真度加拿祖（Alejandro Garnacho）上年以4000萬英鎊從紅魔轉會藍獅，並在轉會後立即表示對加盟車路士的期待。然而就在完成轉會程序4天前，當他離開曼聯的卡靈頓訓練基地時，就已經在附近被「影快相」，難怪網民諷刺加拿祖當時已經展現出迫切離開曼聯的意願。

涉事超速駕駛的加拿曹當時的車輛。社交媒體X截圖

超速離開失樂園



這位21歲年輕翼鋒被控在去年8月26日在卡靈頓訓練基地外面一條時速限制每小時40英里超速10英里而被「影快相」。加拿祖已經向利物浦裁判法院認罪，並已透過律師發表道歉信。

他的律師團隊表示他感到慚愧和並向法院深切道歉。加拿曹在此案件亦被指控未有回覆有關其超速駕駛罪行的信件，他曾於去年10月被要求確認當時的司機身份。他最終被判罰款660英鎊，並需支付120英鎊的訴訟費及264英鎊的受害者附加費，其駕駛執照亦被記3分。

阿歷真度加拿祖在車路士亮相36次並且為球隊貢獻7次入球。路透社

效力曼聯後不歡而散



這位當時被曼聯球迷視為希望的年輕球員因在去年批評了前曼聯主帥艾摩廉在歐霸盃決賽對陣熱刺的敗仗中，將他列為後備的決定，而被下放至「炸彈小隊」，最終成為球會5名球員決意要清洗的一份子。

艾摩廉亦有公開表示這位阿根廷球員要為自己「祈禱」要找到新球會，最終加拿祖在去年8月30日以4000萬英鎊完成轉會至車路士。

加拿祖在離開曼聯之前，他曾亮相144次，為球會提供26次士哥與22輔助入球。然而至今，這位阿根廷球員在車路士亮相36次並且為球隊貢獻7次入球。