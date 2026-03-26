世盃附│一文睇清附加賽形勢 歐洲仲有4席意大利圖破宿命 洲際2席或再有新丁過關│附賽程

今夏美加墨世界盃擴軍至48隊，目前已有42隊取得參賽資格，尚餘6席透過今個國際賽期的附加賽誕生。6席中有4個來自歐洲區，16隊分開4個路徑(Path)角逐，今晚每個路徑先上演4強，勝方再在下周二踢決賽決定名額。而餘下2個席位透過洲際附加賽產生，同樣在今晚先踢4強，下周二再上演決賽。

歐洲區附加賽(UEFA second round)

歐洲區附加賽(UEFA second round)整體圖表

參賽球隊：16隊

組別：分路徑A、B、C、D(Path A-D)

取得席位方法：每個路徑4隊，先踢4強淘汰賽，勝方入決賽。決賽勝出球隊獲世盃一席

比賽日期：3月26日上演4強；3月31日進行決賽



路徑A

4強

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 威爾斯 對 波斯尼亞 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 意大利 對 北愛爾蘭 3月26日深夜3:45 Now630

決賽

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 威爾斯/波斯尼亞 對 意大利/北愛爾蘭 3月31日深夜2:45

路徑B

4強

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 烏克蘭 對 瑞典 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 波蘭 對 阿爾巴尼亞 3月26日深夜3:45 UEFA.tv

決賽

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 烏克蘭/瑞典 對 波蘭/阿爾巴尼亞 3月31日深夜2:45

路徑C

4強

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 斯洛伐克 對 科索沃 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 土耳其 對 羅馬尼亞 3月26日深夜1:00 UEFA.tv

決賽

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 斯洛伐克/科索沃 對 土耳其/羅馬尼亞 3月31日深夜2:45

路徑D

4強

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 捷克 對 愛爾蘭 3月26日深夜3:45 UEFA.tv 丹麥 對 北馬其頓 3月26日深夜3:45 UEFA.tv

決賽

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 捷克/愛爾蘭 對 丹麥/北馬其頓 3月31日深夜2:45

歐洲區16支參加附加賽的球隊中，以意大利最受關注。這支4屆盟主過去兩屆世盃都在附加賽止步，連續無緣決賽周，今屆力圖破宿命取得席位，繼2014年之後再次參賽。然而他們在4強先對韌力十足、踢法簡單直接的北愛爾蘭，預計會受到一定考驗；晉級後將對威爾斯和波斯尼亞勝方，兩隊都有一定實力，意大利未必可過關。

路徑B方面，瑞典有阿仙奴前鋒約基利斯壓陣，加上紐卡素翼鋒安東尼艾蘭加，希望以強勁攻擊火力過關，繼2018年以後再次獲得決賽周席位。



洲際附加賽(Inter-confederation play-offs)

洲際附加賽(Inter-confederation play-offs)整體圖表

參賽球隊：6隊

組別：路徑1(大洋洲、中北美洲及加納比海、非洲代表)、路徑2(南美洲、中北美洲及加納比海、亞洲代表)

取得席位方法：每組有3隊，排名最高的球隊直入決賽，排名較低兩隊先在4強一場過決勝負。決賽勝出球隊獲得世盃席位

比賽日期：3月26日上演4強；3月31日進行決賽

路徑1

4強

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 新喀里多尼亞 對 牙買加 3月27日早上11:00 FIFA+

決賽 開賽時間(香港時間) 直播 剛果民主共和國 對 新喀里多尼亞/牙買加 3月31日深夜5:00

路徑2

4強

比賽 開賽時間(香港時間) 直播 玻利維亞 對 蘇里南 3月27日早上6:00 FIFA+

決賽 開賽時間(香港時間) 直播 伊拉克 對 玻利維亞/蘇里南 4月1日早上11:00

今屆世盃已有4支首支參賽的球隊，洲際附加賽可望再誕生更多世盃新丁。大洋洲代表新喀里多尼亞、中北美洲及加納比海球隊蘇里南都從未躋身過決賽周，兩隊若連過兩關可以首嘗世盃滋味。而剛果民主共和國之前以扎伊爾名義參賽時，曾在1974年出席決賽周，球隊於2002年世盃起改國名為剛果民主共和國後，就未試過打入決賽周。