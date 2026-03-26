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國際賽│哈利馬古尼直言以為英格蘭生涯已完結 目標世界盃上陣1分鐘

足球世界
更新時間：12:50 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:50 2026-03-26 HKT

哈利馬古尼在本輪國際賽期獲英格蘭代表隊重召，明晚主場友賽烏拉圭，有望時隔一年半再次披起三獅軍團球衣。這名33歲曼聯中堅表示，自己一度以為其英格蘭生涯已經完結，沒料到今次得到徵召，他得知入選後致電母親，她聽到後激動落淚。馬古尼更指自己的目標是入選今夏世界盃大軍名單，就算得一分鐘上陣時間都會十分珍惜。

哈利馬古尼英格蘭生涯還沒結束。路透社
哈利馬古尼英格蘭生涯還沒結束。路透社

馬古尼時隔一年半獲英格蘭重召

馬古尼對上一次代表英格蘭披甲，是2024年9月7日，當時英軍於歐洲國家聯賽作客2:0贏愛爾蘭，他正選出場踢了85分鍾。此子之後未能得到代表隊賞識，杜曹去年1月接手後亦從未徵召他，直到本輪國際賽期才重新召喚，闊別球隊已一年半。這名擁有64頂國際賽喼帽的中堅指，去年夏天當英軍揀選夏季集訓營的人員時自己落選，那刻以為自己的代表隊生涯已完結，「當有人覺得你應該入選名單，最終未能如願，那種失落感更大。去年尾的那一個階段，我確實認為自己已踢完最後一場英格蘭比賽。那時想今次入不了名單，就再也不能回來了。」

期望出戰世界盃 得1分鐘出場都願意

幸好他最近於曼聯重生，得到杜曹賞識回歸，他喜言：「回來的感覺太好了，這是我一直想念的事。當主教練告訴我入選後，我立即打電話給家人，當時我媽媽正在度假，她聽到後立即哭了。」此子之前因傷缺陣了2024歐洲國家盃，18和22世界盃都有參加，分別取得第4名和8強出局，他的目標是再參加一次：「我33歲了，考慮的不再是自己。世界盃無論是上陣一分鐘，還是每場都踢，我都希望參加，並會傾盡全力，確保球隊取得成功。」

哈利馬古尼在曼聯也有貢獻而杜曹仍是認可的。法新社
哈利馬古尼在曼聯也有貢獻而杜曹仍是認可的。法新社

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