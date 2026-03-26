英超│曼聯拒平賣拉舒福特予巴塞隆拿 有信心更高價售予其他隊

早前傳出巴塞隆拿希望以低價買斷借將拉舒福特(Marcus Rashford)，《ESPN》周三獨家披露曼聯拒絕巴塞議價，堅持收取雙方去年議定好的3000萬歐羅買斷價，紅魔更有信心如果巴塞不買斷，他們收回此子後可以更高價賣給其他球隊，以他今季的表現不愁沒有買家。

曼聯拒平賣拉舒福特予巴塞隆拿。美聯社

曼聯拒平賣拉舒福特予巴塞隆拿。法新社

曼聯拒平賣拉舒福特予巴塞隆拿。法新社

巴塞想壓價 曼聯企硬拒就範

去年7月曼聯將拉舒福特借予巴塞時，雙方已傾妥買斷條款為3000萬歐羅。這名28歲英格蘭鋒將今季各賽事收錄10個入球、13次助攻，巴塞相當滿意其表現有意買斷，但由於球會財政狀況仍未如理想，所以多次透過西班牙媒體放風，想重新商討買斷費用，試圖壓低轉會費，甚至乎延後付款，或再續借一年。

正在回到英格蘭訓練為世界盃準備的拉舒福特。路透社

有信心以更高價放售

《ESPN》周三報導，曼聯管理層的態度十分堅決，表明不會與巴塞就買斷條款進行任何談判，如果後者不願意執行合約內的買斷選項，球會就會將拉舒福特收回。紅魔高層認為以此子今季於西甲賽場的表現，可以吸引到更多買家，目前其身價已回升到4000萬歐羅，若收回再與其他球隊談判，應可收到比3000萬歐羅更高的轉會費。然而拉舒福特本人傾向留守巴塞，未知曼聯能否收回再賣給其他球隊。