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英超│利物浦視奧利斯為沙拿接班人 傳願出價2億歐羅 網民：又有前無後？

足球世界
更新時間：11:55 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-26 HKT

利物浦今夏將與效力了9年的攻擊皇牌穆罕默德沙拿提早分手，據報他們已經快速鎖定接班人，就是拜仁慕尼黑的德國翼鋒米高奧利斯(Michael Olise)。消息指由於皇家馬德里和曼城都對他有意，紅軍為了得到心頭好，願意出價2億歐羅向拜仁收購。然而利物浦今季正是將轉會資金投放到中前場球員，後防引援不足而人手短缺，導致成績未如理想，網民亦矢言他們又想「有前無後」。

利物浦已經鎖定拜仁慕尼黑的德國翼鋒米高奧利斯為沙拿接班人。美聯社
利物浦已經鎖定拜仁慕尼黑的德國翼鋒米高奧利斯為沙拿接班人。美聯社

奧利斯今季收錄16球、27助攻

德國《圖片報》透露，今季39場各賽事為拜仁收錄16個入球、27次助攻的米高奧利斯，已成為多間歐洲頂級豪門的挖角對象，曼城早已表明心跡，皇馬亦想加入戰團，並已為他準備了1億6500萬歐羅的轉會費。而利物浦與沙拿決定在今夏提早結束合作關係後，亦視這名23歲法國右翼為接班人，為了得到心頭好更願意斥資2億歐羅收購，如成事就會成為歷來世界球壇第2高轉會費，僅次於2017年以2億2200萬歐羅由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門的尼馬。

奧利斯今季收錄16球、27助攻。法新社
奧利斯今季收錄16球、27助攻。法新社

利物浦願花2億歐羅收購

前曼聯中場夏格維斯認為利物浦買奧利斯是明智決定：「如果我是利物浦，就要去追求即戰力強、有經驗的球員，我認為奧利斯是這級別的球員。利物浦如果得到他，就是頂級引援。」紅軍神奇隊長謝拉特亦指紅軍邊路的踢法太容易被對手睇穿，需要一位一對一能力強的球員，奧利斯的確適合，但質疑能否買到他。

利物浦願花2億歐羅收購奧利斯。法新社
利物浦願花2億歐羅收購奧利斯。法新社
利物浦願花2億歐羅收購奧利斯。法新社
利物浦願花2億歐羅收購奧利斯。法新社

網民質疑又有前無後

然而如果紅軍真的支付2億歐羅簽下奧利斯，意味球隊就不會有太多資金來修補中後場，與今夏的轉會情況相同，花巨資引入阿歷山大伊沙克、艾基迪基和域斯，後防引援不足，導致攻守失衡，今季31輪英超狂失42球。網民矢言：「又買攻擊球員，幾時失肯執防線」、「係咪又想繼續有前無後」。
 

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