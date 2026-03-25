英超│海倫自知於曼聯後期表現差 轉投拿玻里重拾足球樂趣

今夏被曼聯借往拿玻里的海倫，近日趁國際賽期返回丹麥向國家隊報導時受訪，直言知道自己在紅魔後期的表現差，直到轉投拿玻里才重拾對足球的樂趣。同時他指曼聯的經歷學識保持專注，不受外界評價影響。

海倫轉投拿玻里才重拾對足球的樂趣。美聯社

直言在曼聯後期表現差

丹麥在本輪國際賽期爭奪世界盃參賽資格，明晚(26日)先在附加賽4強對北馬其頓，爭取晉級。難得返回丹麥，海倫接受國內媒體訪問，提及自己去季在曼聯的情況，他直認：「如果回看我在曼聯的最後一段時間，我的確表現得不好，這一點我自己很清楚。」這段經歷雖不如意，但他指自己學懂了如何面對批評聲，「足球本來就有起有落，這是成長的一部份，重要是像我保持專注，不被媒體的評估影響。」

海倫直言在曼聯後期表現差。法新社

今季脫變全因重拾樂趣

此子今季為拿玻里在各賽事攻入14球，他指比去季脫變全因找回初心：「我在拿玻里重新找回踢波快樂。我曾感覺一一切都結束了，就連丹麥這邊也那樣說，但我無放棄，一直相信自己。」