英超│卡斯米路收到國際米蘭聘約 多位前曼聯球員在國米重生 網民：好適合他！
更新時間：17:11 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:11 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:11 2026-03-25 HKT
今夏將離開曼聯的巴西中場老將卡斯米路，有望登陸意甲。據報此子已收到國際米蘭的邀請，知情人士指他正慎重考慮，有不俗的成事機會。而過往不少曼聯球員轉投國米後重生，包括達美安、米希達利恩等，網民亦希望傳聞成真，並指意甲的慢節奏十分適合34歲的卡斯米路延續球員生涯。
國米提出邀請 卡斯米路正考慮
34歲的卡斯米路早前宣布，今夏與曼聯續滿後將會離隊。此子立即成為轉會市場的搶手貨，來自世界各地的球隊都對他有興趣，包括沙特阿拉伯、美國、歐洲和巴西球會。巴西《環球體育》報導，國際米蘭、巴甲法林明高和彭美拉斯等已向他發送邀請，他正在評估所有選項，但其身邊人透露此子無意重返巴西球壇，希望繼續留在歐洲，國米正是他慎重考慮的去向，他會和家人商議下一步計劃，綜合考量各隊的實力、薪酬待遇和生活環境，再作決定。
多名曼聯球員於國米重生
過去不少曼聯球員都在國米重生，包括翼衛達美安、中場米希達利恩、射手盧卡古等，而且意甲速度慢，更有利卡斯米路的發揮，難怪球迷都讚同：「34歲正是到意甲打拼的年紀」、「英超太累了，踢慢一點更好」。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
2026-03-24 13:25 HKT