英超│卡斯米路收到國際米蘭聘約 多位前曼聯球員在國米重生 網民：好適合他！

今夏將離開曼聯的巴西中場老將卡斯米路，有望登陸意甲。據報此子已收到國際米蘭的邀請，知情人士指他正慎重考慮，有不俗的成事機會。而過往不少曼聯球員轉投國米後重生，包括達美安、米希達利恩等，網民亦希望傳聞成真，並指意甲的慢節奏十分適合34歲的卡斯米路延續球員生涯。

曼聯的巴西中場老將卡斯米路有望登陸意甲。法新社

國米提出邀請 卡斯米路正考慮

34歲的卡斯米路早前宣布，今夏與曼聯續滿後將會離隊。此子立即成為轉會市場的搶手貨，來自世界各地的球隊都對他有興趣，包括沙特阿拉伯、美國、歐洲和巴西球會。巴西《環球體育》報導，國際米蘭、巴甲法林明高和彭美拉斯等已向他發送邀請，他正在評估所有選項，但其身邊人透露此子無意重返巴西球壇，希望繼續留在歐洲，國米正是他慎重考慮的去向，他會和家人商議下一步計劃，綜合考量各隊的實力、薪酬待遇和生活環境，再作決定。

多名曼聯球員於國米重生

過去不少曼聯球員都在國米重生，包括翼衛達美安、中場米希達利恩、射手盧卡古等，而且意甲速度慢，更有利卡斯米路的發揮，難怪球迷都讚同：「34歲正是到意甲打拼的年紀」、「英超太累了，踢慢一點更好」。