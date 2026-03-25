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英超│伊斯小腿傷傳缺陣個半月 前場創造力大減 阿仙奴接最壞消息

足球世界
更新時間：14:58 2026-03-25 HKT
發佈時間：14:58 2026-03-25 HKT

《英國廣播公司》周二報導，阿仙奴鋒將伊比爾治伊斯(Eberechi Eze)的小腿肌肉傷患嚴重，預計需要缺席個半月，將錯過衝冠關鍵階段共7場比賽。由於隊長馬田奧迪加特最近同樣受傷患困擾，阿仙奴的前場創造力勢進一步被削弱，隨時影響爭冠旅途。

伊比爾治伊斯於上周歐聯16強次回合主場對利華古遜時受傷。美聯社
伊比爾治伊斯於上周歐聯16強次回合主場對利華古遜時受傷。美聯社

伊斯料到5月才復出

伊比爾治伊斯於上周歐聯16強次回合主場2:0擊敗利華古遜時受傷，經檢查後證實拉傷小腿肌肉，周日英格蘭聯賽盃決賽鬥曼城時未能披甲，球隊因此創造力大減，最終在大部份時間捱打下輸0:2，四冠王首關即斷欖。《英國廣播公司》報導，這名27歲鋒將將會缺陣個半月，最算康復程度理想至少都要休息一個月，未能隨隊參加接下來的衝冠關鍵階段。此子預計會缺席至少7場比賽，包括作客次席曼城在內共4場英超，還有足總盃8強對修咸頓，以及鬥士砵亭的兩回合歐聯8強賽事。

伊斯料到5月才復出。美聯社
伊斯料到5月才復出。美聯社

阿仙奴前場創造力勢大受影響

再者同樣司職進攻中場的隊長馬田奧迪加特，最近亦受傷患困擾，他和伊斯的傷缺勢影響球隊的爭冠之旅。事實上槍手近期遇上創造力不足的問題，近6場各賽事只入8球，而且經常靠死球打破僵局，運動戰經常老鼠拉龜沒有士哥。

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