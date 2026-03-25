西甲│基沙文確認今夏加盟奧蘭多城 承諾離開馬體會前捧走西班牙盃

馬德里體育會周二(24日)宣布與奧蘭多城就陣中前鋒基沙文(Antoine Griezmann)的轉會達成協議，後者今夏將會加盟該支美職球隊。基沙文亦隨即向馬體會球迷道別，表示10年的牀單軍團歲月不可思議，並承諾離隊前會領軍捧起西班牙盃，以冠軍獎盃作為告別禮物。

基沙文確認今夏加盟奧蘭多城。奧蘭多城官方圖片

基沙文確認今夏加盟奧蘭多城。奧蘭多城官方圖片

馬體會與奧蘭多城達成協議

一直有傳基沙文將會轉戰美職，馬體會於周二正式宣布，這名35歲法國鋒將於夏天加盟奧蘭多城。球會在聲明表示：「今夏，馬體會隊史最佳射手基沙文將開啟美職的新旅程。馬體會和奧蘭多城已就基沙文的轉會達成協議，將正式加盟這支美國球會。在過去兩天的假期，基沙文經球會許可前往奧蘭多，完成了與這支佛羅里達球隊的簽約手續。」基沙文與奧蘭多城簽約兩年半至2028年尾，還有續約一年的條款，他喜言：「我很期待在奧蘭多城展開新一頁。我從首次與球會交談開始，已感受到球會的野心和未來願景，很想盡快和球迷見面。」

基沙文確認今夏加盟奧蘭多城。奧蘭多城官方圖片

前後效力馬體會10年 取得3個冠軍

基沙文於2014年首次加盟馬體會，19年離隊轉投巴塞隆拿，2年後回巢效力至今，前後已為球隊效力了10年，總共於各賽事射入211球，是馬體會隊史射手王。而他期內為球會取得3個冠軍，他在發給球迷的公開信中承諾會取得西班牙盃才離隊：「我難以用言語表達此刻的感受，這定球會就是我的家，而你們(球迷)就是家人。這是一段不可思議的旅程。我還未離開，仍將身披此球衣數月，我會在主場和作客比賽傾盡所有，去捧起西班牙盃，並在歐聯走得更遠。」馬體會已躋身西班牙盃決賽，將於4月18日與皇家蘇斯達爭冠，後者正是基沙文登陸西班牙球壇的首支球會。

基沙文確認今夏加盟奧蘭多城。法新社