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英超│沙拿離隊見證英超殘酷 多位星級射手突然斷崖式下滑

足球世界
更新時間：14:06 2026-03-25 HKT
發佈時間：14:06 2026-03-25 HKT

穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)提早確定離開利物浦，上季他還是英超金靴獎得主兼助攻王，今季發展出乎意料之外，突然陷入低谷錄得在紅軍單季最差數據，證明英超競爭如何激烈和殘酷。事實上近年英超有多位星級射手突然斷崖式下滑，迅速由高峰跌入谷底，包括前熱刺射手孫興民、昔日曼城攻擊皇牌史達寧、曼聯太子拉舒福特等。

穆罕默德沙拿提早確定離開利物浦。美聯社
穆罕默德沙拿提早確定離開利物浦。美聯社

孫興民前季英超17球 上季僅得7球

僅一季就由高峰跌落谷底的例子，在英超比比皆是。南韓巨星孫興民在2023至24球季英超交出17入球、10助攻的星級表現，以絕對核心的身份帶領熱刺以第5名完季，之後一季聯賽入球數字大減至僅得7球，多場比賽毫無表現，更一度淪為後備。幸好他最終率隊贏得歐霸冠軍，為球會終結17年錦標荒，之後功成身退離開英超，轉戰美職洛杉磯FC延續球員生涯。

孫興民英超尾段多場比賽毫無表現，更一度淪為後備，期後轉戰美職。法新社
孫興民英超尾段多場比賽毫無表現，更一度淪為後備，期後轉戰美職。法新社

史達寧斷崖式下滑 創新高後翌季銳減

史達寧於2019至20球季為曼城於英超共入20球，創下個人單季聯賽入球新高，可是翌季的發展未如人意，入球減半只得10球，共開始失去主力位置，最終於22至23球季離開藍月，之後在車路士和阿仙奴都未復舊觀，目前轉戰荷甲踢飛燕諾。曼聯太子拉舒福特於2022至23球季度過出道以來最高光一季，全季英超共入17球，以一己之力撐起紅魔鋒線，並獲得一紙高薪新約，可是之後一季完全判若兩人，全季僅得7個聯賽入球，更被外界批評態度懶散，今季離開紅魔外借到巴塞隆拿。

史達寧斷崖式下滑創新高後翌季銳減。法新社
史達寧斷崖式下滑創新高後翌季銳減。法新社

哥林威爾遜、韋費特沙夏同樣突然斷電

其他斷崖式下滑的例子，還有哥林威爾遜，他在22至23球季英超入18球刷新個人在頂級聯賽單季新季，翌季減半只得9球。前水晶宮攻擊核心韋費特沙夏於21至22球季共有14個英超入球，之後一季大減至只得7球，23至24球季更離開英超轉到土耳其發展。

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