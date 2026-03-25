英超│沙拿9年利物浦歲月紀錄無數 遺憾以單季最差數據離開 紅軍名宿：跑不過時間﹗

穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)今夏將離開利物浦，結束9年紅軍歲月。此子為利物浦立下不少汗馬功勞，更保持多項球會和英超紀錄，可是他今季表現全面下滑，取得加盟以季單季最差數據，未能風光告別，一代紅軍守將加歷查慨嘆沙拿始終跑不過時間。

沙拿在18/19年歐聯成利物浦功臣。路透社

沙拿9年利物浦歲月紀錄無數

沙拿於2017年夏天以4300萬鎊從羅馬加盟利物浦，首季英超已攻入32球成為神射手，在英格蘭球壇留下自己的烙印。此子之後再3奪英超金靴，與阿仙奴名宿亨利並列為最多英超神射手獎項的球員。同時他亦是歷來首位3奪英格蘭球員先生的戰將，加盟以來於英超共參與281個入球(入球和助攻)，比第2位孫興民的173球多出108球。此外他是英超史上為同一支球隊參與最多入球的球員，而他在紅軍主場晏菲路球場共參與了152球，亦是英超歷來在同一球場參與最多士哥的球員，比亨利多一球。

沙拿9年利物浦歲月紀錄無數。法新社

沙拿在紅軍主場晏菲路球場共參與了152球。路透社

今季英超僅入5球 數據最差

這名33歲埃及翼鋒自登陸英超後，每季都有雙位數入球，最低是2023至24球季的18球，之前4季聯賽都有雙位數入球和助攻，上屆29球、18助攻，更成為英超金靴及助攻王，並領軍第2次贏得歐聯，度過完美一季。可是此子今季的表現斷崖式下滑，英超上陣22場僅得5球6助攻，連同各項盃賽入球數字剛好到10球，助攻亦只得9次，勢以紅軍生涯最差數據遺憾離開。

沙拿今季英超僅入5球。法新社

加歷查：沙拿跑不過時間!

一代利物浦守將加歷查慨嘆：「沙拿終究跑不過時間，歲月最終還是追上他。總有人說沙拿這決定其實遲了一年，如果他在去年5月捧起英超冠軍時選擇告別，對各方都會是更好的結局。然而在他去年包辦英格蘭足球先生和球員先生時，沒人會說這種話。」