英超│沙拿季尾離開利物浦 結束9年紅軍歲月

利物浦周二公布重磅消息，攻擊皇牌穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)將於今季完結後離隊。這名於2017年加入紅軍的埃及鋒將，隨後亦透過紅軍官網確認將會結束9年紅軍歲月，並於個人社交媒體上載短片向利物浦球迷道別，指「這一天終於到來」，並表示他和家人永遠都是利物浦的一份子，字裡行間充滿對球會的愛。

沙拿和利物浦協議提早結束合作

沙拿去年夏天與利物浦續約2年，合約到明年夏天屆滿，如今雙方達成協議在今夏提早結束合作關係。紅軍在官網宣布消息：「沙拿與球會達成一致，將為他在晏菲路球場長達9年的人傳奇篇章畫上句號。沙拿表示想盡早向球迷宣布這一決定，以表達對他們的尊重與感激，並對自己的未來保持透明。」利物浦還在聲明中列出沙拿在球會期間取得的個人及球會榮譽，包括2個英超冠軍在內共9個冠軍，同時為紅軍上陣435場入255球，4次贏得英超金靴，還是球會隊史入球第3多的球員。

利物浦在官網公布沙拿今夏離隊的消息。利物浦官網截圖

不少球迷到沙拿社交媒體感謝他。沙拿IG截圖

紅軍詳列沙拿個人及球會榮譽

33歲的沙拿隨後亦透過紅軍官網確認離隊消息，並於個人社交媒體上載短片向利物浦球迷道別，指這一天終於到來：「很遺憾，這一天還是到來了。這是我告別信的第一部份，我將在本賽季完結後離開利物浦。首先我從未想象過，這家球會、這座城市、這裡的人，會如此深刻成為我生命中的一部份。」他續指利物浦不僅僅是一家球會，它是一種激情、一段歷史和一服精神。

沙拿：我和家人永遠是紅軍一員

沙拿還表示永遠都是紅軍一員：「離開從未不易。你們(球迷)給了我一生中最美好的時光。我永遠是你們中的一員。這家球會永遠是我和我家人的家。感謝你們所做的一切。因為有你們，我永遠不會獨行。」利物浦的公布雖然有點突然，但此子今季表現平平，22輪英超僅入5球，去年11月更曾公開炮轟球會和主教練史洛特，當時已傳出其紅軍歲月將到盡頭。