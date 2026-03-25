Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│沙拿季尾離開利物浦 結束9年紅軍歲月

足球世界
更新時間：11:25 2026-03-25 HKT
發佈時間：11:25 2026-03-25 HKT

利物浦周二公布重磅消息，攻擊皇牌穆罕默德沙拿(Mohammed Salah)將於今季完結後離隊。這名於2017年加入紅軍的埃及鋒將，隨後亦透過紅軍官網確認將會結束9年紅軍歲月，並於個人社交媒體上載短片向利物浦球迷道別，指「這一天終於到來」，並表示他和家人永遠都是利物浦的一份子，字裡行間充滿對球會的愛。

沙拿和利物浦協議提早結束合作

沙拿去年夏天與利物浦續約2年，合約到明年夏天屆滿，如今雙方達成協議在今夏提早結束合作關係。紅軍在官網宣布消息：「沙拿與球會達成一致，將為他在晏菲路球場長達9年的人傳奇篇章畫上句號。沙拿表示想盡早向球迷宣布這一決定，以表達對他們的尊重與感激，並對自己的未來保持透明。」利物浦還在聲明中列出沙拿在球會期間取得的個人及球會榮譽，包括2個英超冠軍在內共9個冠軍，同時為紅軍上陣435場入255球，4次贏得英超金靴，還是球會隊史入球第3多的球員。

利物浦在官網公布沙拿今夏離隊的消息。利物浦官網截圖
利物浦在官網公布沙拿今夏離隊的消息。利物浦官網截圖
不少球迷到沙拿社交媒體感謝他。沙拿IG截圖
不少球迷到沙拿社交媒體感謝他。沙拿IG截圖

紅軍詳列沙拿個人及球會榮譽

33歲的沙拿隨後亦透過紅軍官網確認離隊消息，並於個人社交媒體上載短片向利物浦球迷道別，指這一天終於到來：「很遺憾，這一天還是到來了。這是我告別信的第一部份，我將在本賽季完結後離開利物浦。首先我從未想象過，這家球會、這座城市、這裡的人，會如此深刻成為我生命中的一部份。」他續指利物浦不僅僅是一家球會，它是一種激情、一段歷史和一服精神。

沙拿：我和家人永遠是紅軍一員

沙拿還表示永遠都是紅軍一員：「離開從未不易。你們(球迷)給了我一生中最美好的時光。我永遠是你們中的一員。這家球會永遠是我和我家人的家。感謝你們所做的一切。因為有你們，我永遠不會獨行。」利物浦的公布雖然有點突然，但此子今季表現平平，22輪英超僅入5球，去年11月更曾公開炮轟球會和主教練史洛特，當時已傳出其紅軍歲月將到盡頭。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
20小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
20小時前
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
02:06
伊朗局勢｜傳美國擬停火一個月、穆傑塔巴允談判 15點協議包括撤核換撤制裁 
即時國際
5小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
23小時前
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
03:21
星島申訴王 | 白撞收數佬湧現 來電恐嚇還錢 模特兒被索3萬：唔還就上門淋油
提防騙子
4小時前
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
79歲鄭少秋罕談近況：這半年來世界和香港都發生不幸事件 傳因喪女神隱親解未露面原因
影視圈
18小時前
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
「娛圈敗家女」身形突變震驚網民 出身富裕情路坎坷 屢遇「渣男」矛頭直指一男星？
影視圈
21小時前
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
入境處自助服務站加設新功能！換領身份證／特區護照更方便 即睇地址/時間
生活百科
22小時前
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
74歲施南生半山豪宅首曝光 於寬敞新居受訪談前夫徐克 大爆初見印象：似越南難民
影視圈
3小時前