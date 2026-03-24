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轉會消息｜昔日PSG雙星重聚？ 傳夏基美渴望重返皇馬

足球世界
更新時間：18:22 2026-03-24 HKT
發佈時間：18:22 2026-03-24 HKT

歐洲足壇轉會市場再度掀起波瀾。根據西班牙著名體育傳媒人拉蒙艾華利斯（Ramon Alvarez）的最新消息，現效力法甲班霸巴黎聖日耳門（Paris Saint-Germain）的球星夏基美（Achraf Hakimi），已向身邊人透露渴望重返母會皇家馬德里。

「用盡一切方法返回皇馬」

根據西班牙傳媒報道，夏基美近來開始透露自己渴望重返西甲豪門皇家馬德里，「並且會用盡一切方法讓這樁轉會成真」。但由於夏基美與巴黎聖日耳門的合約期到2029，將會令這樁轉會有一定難度。不過皇馬近期與巴黎聖日耳門的關係近年改善了不少，間接令這樁轉會甚囂塵上。

現為巴黎聖日耳門主力右閘的夏基美出身於皇馬青訓系統，在2017年正式升上一隊，擔任丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）的後備。一年後，他被外借往德甲的多蒙特兩年，期間表現一鳴驚人。但在2020年，皇馬為解決財政問題以約4,000萬歐元將其售予國際米蘭。他在國米2021年奪得意甲冠軍後，隨即以天價轉投 PSG，並在法甲進一步磨練成攻守兼備的「世界第一右閘」。

現年27歲的夏基美由2021年加盟巴黎聖日耳門以來上陣199場，為球隊攻入28球，每場平均錄得超過 1.5 次關鍵傳球，其傳中準確度高達 35%，遠超一般閘位球員水平。

接替卡華積並與麥巴比重聚

若這宗轉會最終成事，夏基美將在馬德里與其摯友基利安麥巴比（Kylian Mbappe）再度並肩作戰。兩人在效力 PSG 期間形影不離，不僅在球場上默契十足，私底下亦是共同進退的好兄弟。隨著麥巴比已落戶馬德里，夏基美回歸母會的動機顯然更加強烈。

目前，皇馬正考慮長期接替卡華積的人選，擁有「皇馬血統」的夏基美最高時速曾錄得 36.5 km/h，在皇馬強調快速轉換的戰術體系中與雲尼斯奧斯祖利亞 （Vinius Junior）、麥巴比組成的「速度三人組」，足以令任何防線窒息。儘管年僅 27 歲，他已擁有意甲、法甲冠軍及世界盃四強經驗，無疑是接替卡華積最完美的選擇。

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