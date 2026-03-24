港足．亞洲盃外圍賽｜足總公布巴拉克、林衍廷補選頂上 周五早上出發作客印度

港隊最近備戰亞盃外作客印度可謂一波三折，先是26日作客尼泊爾的友賽取消，其後因趙聡悟因傷退隊，中國香港足球總會周二公布行程安排和補選，由林衍廷和巴拉克獲補選徵召，並在周五出發前往印度備戰。

東方的林衍廷補選頂上。足總社交媒體圖

港隊周五早上出發作客印度。足總社交媒體圖

港隊目前在香港進行操練。足總社交媒體圖

林衍廷(左)上次入選港隊已經是2024年11月，主場對陣菲律賓和毛里裘斯的友誼賽。攝影：魏國謙

港隊本月31日將進行最後一輪亞洲盃外圍賽作客對印度，但最近意外不斷，作客加德滿都對尼泊爾在的友賽，因當地政局不穩問題而遭取消，需要再更改行程，其後效力中甲球會延邊龍鼎的勞烈斯因傷退隊，並已立即補選交力傑志的甘智健，而效力冠忠南區的趙聡悟，早前在港超對高力北區一戰中撞傷面部需要縫針而退隊，港隊要第3度補選，足總周二公布最新安排，由效力東方的林衍廷和中超青島西海岸的巴拉克補選頂上，值得一提是林衍廷上次入選港隊已經是2024年11月，主場對陣菲律賓和毛里裘斯的友誼賽，並在27日早上出發前往印度備戰。

