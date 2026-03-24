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世界盃│施丹今夏接掌法國隊帥印！ 傳已達成口頭協議 只待世界盃後官宣

足球世界
更新時間：16:04 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:04 2026-03-24 HKT

法國足壇一個「公開的秘密」，即將成真！據ESPN引述多個消息來源報導，法國足球傳奇、前皇家馬德里領隊施丹（Zinedine Zidane），已與法國足總（FFF）達成口頭協議，將會在今夏2026年世界盃結束後，接替現任領隊迪甘斯（Didier Deschamps），正式成為法國國家隊的新任主帥。

前皇家馬德里領隊施丹，已與法國足總達成口頭協議。法新社
前皇家馬德里領隊施丹，已與法國足總達成口頭協議。法新社

 

迪甘斯14年功勳 施丹耐心等待

迪甘斯自2012年起執教法國隊，在長達14年的時間裡，帶領「高盧雄雞」取得了輝煌的成就，包括贏得2018年世界盃冠軍。他將在今夏世界盃後離任，早已是法國足壇人盡皆知的秘密。而施丹，這位與迪甘斯一同贏得1998年世界盃的冠軍隊友，一直被視為接替其帥位的不二人選。

將被接替的法國國家隊主帥迪甘斯。法新社
將被接替的法國國家隊主帥迪甘斯。法新社

苦等多年 終圓國家隊夢

現年53歲的施丹，自2021年第二次離開皇馬帥位後，便一直賦閒在家，耐心等待執教國家隊的機會。據悉，他等待的時間，比他最初預期的要長。如今，他終於如願以償，將在今夏世界盃後，正式與法國足總簽約。據報，目前雙方仍在就其教練團隊的規模等細節，進行最後的商討。

2025年11月法國國家隊慶祝在歐洲D組戰勝烏克蘭。法新社
2025年11月法國國家隊慶祝在歐洲D組戰勝烏克蘭。法新社

法國足總主席默認：我知道是誰

法國足總主席菲利普迪亞洛（Philippe Diallo）在上週日接受法國報章《Le Figaro》訪問時，首次承認他已知道迪甘斯的繼任人是誰。「我知道是誰，」他當時如此回答。雖然他未有透露施丹的名字，但ESPN的消息來源證實，施丹將會是新一任的法國隊領隊。
 

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