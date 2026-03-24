英超│迪沙比對執教熱刺持開放態度 唯一前提：不能降班

深陷降班漩渦的熱刺，已將白禮頓前領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）列為今夏新帥的頭號目標之一，並已與其進行了初步會談。據悉，這位意大利籍教頭對接掌熱刺帥印持開放態度，但前提是，這家北倫敦球會必須成功保住其英超席位。

迪沙比對執教熱刺持開放態度。法新社

戰績災難性 臨時領隊亦難救

熱刺今季表現堪稱災難，上月在解僱了領隊湯馬士法蘭（Thomas Frank）後，球隊戰績未見起色。在新帥杜陀（Igor Tudor）的帶領下，球隊在周日主場竟以0:3慘負另一支護級份子諾定咸森林，目前僅以一分之差，排在降班區之上，形勢岌岌可危。

熱刺主場以0:3慘負另一支護級份子諾定咸森林。美聯社

迪沙比成頭號目標

據《電訊報》報導，熱刺高層已將尋找新任正式領隊的工作提上議程，並已與上月離開馬賽、目前賦閒在家的迪沙比，進行了私人會談。迪沙比與熱刺前領隊、深受球迷愛戴的普捷天奴（Mauricio Pochettino），被視為接替杜陀的兩大熱門人選。

杜陀要搵定下份工了。法新社

首肯執教 唯一前提：不能降班

報導指出，迪沙比對執教熱刺持開放態度，但他亦明確表示，若球隊最終不幸降班，他將不會考慮接手。這位以進攻足球風格著稱的意大利教頭，在執教白禮頓期間，贏得了外界的一致好評，其戰術理念，相信能滿足對現狀極度不滿的熱刺球迷。

普捷天奴亦為熱門

除了迪沙比，普捷天奴亦是另一位熱門人選。他在之前執教熱刺期間，曾帶領球隊取得輝煌成績，深受球迷擁戴。然而，由於他目前仍與美國國家隊有合約在身，預計要到今夏稍後時間，才能有定案。