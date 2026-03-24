世界盃│英格蘭新戰衣史上最貴！ 球員版索價1470港元

隨著2026年世界盃臨近，英格蘭國家隊在周一正式發布了全新的主場及作客球衣。然而，這件全新的「三獅軍團」戰袍，卻因其134.99英鎊(約1470港元)的高昂的售價，而引發了球迷的熱議和不滿，更被指是英格蘭國家隊歷史上最昂貴的球迷版球衣。

價格飆升 球迷版近90鎊

根據官方定價，今屆世界盃的英格蘭成人「球員版」球衣，售價高達134.99英鎊(約1470港元)，比2024年歐國盃時的124.99英鎊(約1312港元)，上漲了8%。即使是小童「球員版」球衣，亦需花費114.99(1207.51)英鎊。

至於專為球迷設計的「球迷版」球衣，價格亦上漲了6%，成人版售價為89.99英鎊(約944港元)，小童版則為69.99英鎊(約734港元)。若球迷希望在球衣上印上球員名字和號碼，更需額外支付高達60(約630港元)英鎊的費用。

聖佐治十字被取代 改用國歌歌詞

這件由Nike設計的新球衣，在設計上亦有所改動。備受爭議的「彩色版」聖佐治十字，在今次的新設計中被取消。取而代之的，是在衣領內側，印上了英國國歌《天佑國王》中的歌詞「happy and glorious」（快樂和光榮）。

Nike形容，這件全新的主場白色球衣，是「向英格蘭傳統致敬的現代全白設計」。而作客球衣，則在自2024年起採用紫色後，重新回歸傳統的紅色。

哈利卡尼領銜宣傳

在官方發布的宣傳影片中，英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）、門將比克福特（Jordan Pickford）、新星祖迪比寧咸（Jude Bellingham）及拉舒福特（Marcus Rashford）等球星，均有份亮相。

本周五友賽首度亮相

「三獅軍團」將會在今個國際賽期，先後與烏拉圭及日本進行友誼賽。預計這件全新的戰袍，將會在週五對陣烏拉圭的比賽中，首次亮相。然而，其高昂的售價，恐怕已令不少球迷卻步。