英超｜阿仙奴傷兵潮蔓延！ 六大將退出國家隊 兵工廠變「國際傷兵營」

阿仙奴近期的傷兵問題，正以前所未有的規模，蔓延至多支歐洲及南美勁旅的國家隊陣中。在剛過去的周末，繼隊長馬田奧迪加特（Martin Odegaard）早已確定因傷落選挪威國家隊後，再有五名兵工廠主力，包括中堅組合加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhaes）和威廉沙列巴（William Saliba）、翼鋒李安度杜沙特（Leandro Trossard）、後衛添巴（Jurrien Timber）及中場伊比爾治伊斯（Eberechi Eze），先後以傷為由，退出了各自的國家隊，令阿仙奴頓時變成了「國際傷兵營」。

中堅組合齊傷退 巴西法國受創

周日對陣曼城的聯賽盃決賽中，阿仙奴一對正選中堅組合加比爾和沙列巴，賽後均告受傷。巴西足總發表聲明，確認加比爾因右膝疼痛，將缺席對陣法國和克羅地亞的友誼賽。聲明指：「影像檢查證實，加比爾馬加希斯不適合在今個國際賽期上陣。」

與此同時，法國足總亦宣布，沙列巴因左腳踝持續疼痛，需要至少十天的休息和治療，將會退出本期的國家隊集訓，其位置由水晶宮的麥辛斯拿確斯（Maxence Lacroix）頂替。

杜沙特臀部不適 比利時損兵折將

在決賽中上陣了82分鐘的比利時國腳杜沙特，在與比利時足總及阿仙奴方面協商後，亦決定退出本期國家隊。據悉，他近期一直受到臀部傷患的困擾。

伊斯、添巴、奧迪加特早已傷缺

在此之前，英格蘭的伊斯和荷蘭的添巴，已因傷缺席了周日的聯賽盃決賽，並早已宣布退出各自的國家隊。伊斯預計將在未來一周內，接受小腿傷勢的掃描，以確定其傷情嚴重程度。至於隊長奧迪加特，自2月12日以來，僅為阿仙奴上陣過一次，他正從一個困擾了他一個月的膝傷中恢復。