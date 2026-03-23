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西甲｜告別馬體會！ 基沙文傳投美職奧蘭多城簽約兩年

足球世界
更新時間：16:08 2026-03-23 HKT
發佈時間：16:08 2026-03-23 HKT

馬德里體育會的「王子」基沙文（Antoine Griezmann）即將告別歐洲球壇！據ESPN週日引述多個消息來源報導，這位法國球星已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議，將會簽下一份為期兩年，並附帶一年續約選項的合約。

打吡戰後即赴美 料七月亮相

消息指，周日西甲馬德里打吡馬體會以2:3不敵皇家馬德里後，基沙文已立即動身飛往奧蘭多，以完成轉會的最後細節。預計他將在今年七月，美職聯夏季轉會窗重開後，正式為新球會披甲上陣。

基沙文已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議。法新社
基沙文已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議。法新社
基沙文已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議。法新社
基沙文已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議。法新社
基沙文已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議。法新社
基沙文已與美國職業足球大聯盟球隊奧蘭多城達成協議。法新社

留隊戰畢今季 誓爭兩大錦標

儘管轉會已成定局，但基沙文將會繼續留隊，為馬體會戰鬥至今季結束。目前，馬體會仍在兩條戰線爭逐錦標，包括在歐聯八強火併巴塞隆拿，以及在西班牙國王盃決賽中，與皇家蘇斯達爭奪冠軍。這位2018年法國世界盃冠軍成員，將力爭以錦標告別「床單軍團」。

隊史神射手 憾未獲大賽錦標

基沙文目前以210個入球，穩居馬體會隊史射手榜首位，其地位無可取代。然而，遺憾的是，他至今仍未能在領隊施蒙尼（Diego Simeone）的帶領下，為球隊贏得任何一項主要的冠軍錦標。施蒙尼曾多次表示，無論基沙文作出任何決定，他都會予以支持。


2024年退出國家隊 展開生涯新一頁


這位在2024年已宣布退出法國國家隊的球星，其轉戰美職聯傳聞，早在今年二月便已傳出。當時有報導指他正與奧蘭多城進行談判，但他最終決定延遲轉會，以完成在馬體會的整個賽季。如今，隨著賽季接近尾聲，基沙文亦終於下定決心，遠赴美國，展開其職業生涯的新一頁。
 

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