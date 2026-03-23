英超│熱刺制定緊急換帥方案 或聘請前摩納哥教頭接手 見過鬼都唔怕黑

熱刺在周日英超護級大戰主場0:3不敵諾定咸森林後，進一步跌至17位，護級形勢更加惡劣。消息指這支倫敦球會已制定緊急換帥方案，如果辭退教頭杜陀(Igor Tudor)，有意聘請前摩納哥主帥赫達(Adi Hutter)接手，領軍完成餘下7輪英超，但後者與杜陀一樣沒有英超執教經驗，熱刺唔過鬼都唔怕黑﹗

熱刺有意聘請前摩納哥主帥赫達接手。法新社

熱刺有緊急換帥方案欲炒杜陀

連同今仗不敵森林，杜陀接手熱刺後5輪英超僅得1和4負，是聯賽同期取得最少分數的領隊。熱刺31輪累積30分，被對手森林以2分之差壓過，已跌至17位，護級壓力進一步擴大，餘下7輪每一場都變成生死戰。英國《每日電訊報》透露，熱刺眼見杜陀未能領軍扭轉頹勢，更有越踢越差的情況，已經制定了緊急換帥方案，如果在國際賽期間辭退杜陀，就會聘請前法甲摩納哥主帥赫達接手。

杜陀要搵定下份工了。法新社

赫達同樣無英超經驗

奧地利籍的赫達球員和教練生涯從未在英超度過，去年10月因成績差被摩納哥辭退後，一直等待新聘約，如今得到熱刺招手。熱刺如果真的聘請他，可說是重蹈覆轍，皆因他們在2月中請來同樣無英超經驗、但擅長救火的杜陀，可是未能達到預期效果，現時又再搵未試過於英格蘭球壇落班的赫達，恐怕又是另一次賭博式決定。