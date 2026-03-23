英超│熱刺又輸刷百年恥辱紀錄 杜陀5輪得1分同期最差 因一事無出席記者會

熱刺在周日英超護級大戰慘敗，主場0:3不敵諾定咸森林，被後者壓過跌落17位。這支倫敦球會已連續13場英超不勝，是隊史自1935年以來首次於頂級聯賽接連13輪都贏唔到。而主帥杜陀接手後5場英超僅得1分，是同期取分最少的英超教頭，他賽後更因為家事未能出席記者會，據報是有家人離世，受到雙重打擊。

熱刺連續13輪英超不勝，李察利臣都無表情。法新社

熱刺連續13輪英超不勝，神情失望。法新社

熱刺連續13輪英超不勝，神情失望。法新社

連續13輪英超不勝

賽前排16位的熱刺對緊隨其後的森林，上演護級6分波。然而主隊未能延續過去2場各賽事1勝1和的走勢，被客軍前鋒伊戈捷西斯、基比斯韋特和艾禾尼爾各入一球，淨吞3蛋而回。熱刺31輪累積30分跌落17位，被森林以2分之差反壓，他們更追平隊史聯賽同期最低積分，球隊於1914至15球季同樣於31輪後得30分。而他們於英超已連續13輪不勝，是101年以來首度接連13場頂級聯賽都贏唔到，連創恥辱性紀錄。

熱刺周日英超護級大戰主場0:3不敵諾定咸森林。法新社

杜陀因家事缺席賽後記者會。法新社

杜陀因家事缺席賽後記者會

而杜陀本人接手熱刺後，5輪英超僅得1和4負，是同期取得最少分數的教頭。他在賽後更因為家事而缺席記者會，媒體指他有家人離世，受到雙重打擊，代替他出席記招的助教般奴沙陀解釋：「這是他的家庭問題，顯然對他來說是艱難時刻。我們只能盡力支持他。」沙陀再指球隊的問題出在細節上，一些小錯誤被對手捉住面失守，「作為教練，我們的職責就是不停幫助球員，之後要減少失誤，減少失球。」