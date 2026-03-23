英聯盃│哥迪奧拿曼城第19冠 阿迪達溫布萊首敗 師傅戰術部署完勝徒弟

周日英格蘭聯賽盃決賽上演師徒對決，師傅哥迪奧拿帶領曼城以2:0擊敗由徒弟阿迪達領銜的阿仙奴。哥帥取得入主藍月以來第19個冠軍，並令阿迪達於球員和教練生涯首度於溫布萊球場落敗。而今場亦見證兩師徒的高低，哥迪奧拿戰術部署成功，成功圍堵槍手中後場，令其中後場核心蘇比文迪無法組織，阿迪達將防線越縮越後，連反擊機會都欠奉，下半場完全捱打。

師傅哥迪奧拿帶領曼城以2:0擊敗由徒弟阿迪達領銜的阿仙奴。路透社

周日英格蘭聯賽盃決賽上演師徒對決。路透社

阿仙奴縮後防線被圍攻

今場上半場初段，阿仙奴一度壓制曼城取得優勢，可是之後由主動變成被動，失去控制力。曼城領隊哥迪奧拿換邊後加強前場壓逼，將4231陣式變成424，目的是封鎖槍手防線與中場核心蘇比文迪的傳球路線，後者未能接球無法組織，形成圍堵槍手之勢，後者領隊阿迪達逐決定進一步收縮防線，令形勢更被動，未能突破曼城的包圍，在捱打下被藍月左閘尼高奧萊利4分鐘內連入兩球，最終輸0:2。

阿仙奴縮後防線被圍攻。路透社

阿仙奴一度壓制曼城取得優勢，可是之後由主動變成被動，失去控制力。路透社

哥迪奧拿奪入主曼城後第19冠

哥帥取得入主曼城以來第19個冠軍，當中包括5奪聯賽盃錦標，首歷來首位5次贏得英聯盃冠軍的教頭，名留青史。反觀阿迪達之前球員和教練生涯8次於溫布萊球場出戰，錄得全勝佳績，今仗因為戰術保守和沒有針對性部署而錄得在溫布萊首敗，同時令球隊連續4次於聯賽盃決賽失利，所有比賽錦標荒已長達6年。

哥迪奧拿奪入主曼城後第19冠。路透社

名將批評阿迪達太保守

師傅今場完勝徒弟，前阿仙奴射手伊恩胡禮直言曼城的逼搶非常成功，蘇比文迪無法拿球，未能讓球隊運轉起來，直言對球隊演出失望。昔日槍手中堅厄遜大讚哥迪奧拿的部署，前曼城守將米卡李察士更一針見血：「阿仙奴頭20分鐘做得不曾，知道自己要做甚麼，但之後將防線壓後非常後，就像之前幾周一樣。這令曼城從容控球，建立信心，阿仙奴無法出球。」

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃冠軍。美聯社

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃冠軍。美聯社

曼城贏得今屆英格蘭聯賽盃冠軍。美聯社

哥帥：曼城下半場發揮極致

阿迪達賽後坦言輸波非常難過，難以接受，但並不承認戰術有錯：「我們在上半場有非常好的時刻，是表現更好的一方，創造到今場最好的機會。下半場我們在初後面對壓逼是的確通到一些問題，並意外地失球，對方成功把握到機會。」相反哥迪奧拿就滿意道：「下半場球隊發表到極致，踢出我們該有的比賽方式。阿仙奴是目前歐洲最強的球隊，能擊敗他們，就證明了球隊的實力，很開心10年內5奪英聯盃。」