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英超｜紐卡素主帥艾迪賀維一力承擔責任 接受球迷的噓聲

足球世界
更新時間：13:27 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:27 2026-03-23 HKT

紐卡素周六英超東北打吡主場出擊，在領先一球的大好形勢下以1:2反負給宿敵新特蘭，爭奪前五的希望亦隨之破滅。完場後，主場球迷報以震耳欲聾的噓聲，領隊艾迪賀維（Eddie Howe）賽後坦然面對球迷的憤怒，直言自己罪有應得，並將所有責任一力承擔。

領隊艾迪賀維賽後直言自己罪有應得。路透社
領隊艾迪賀維賽後直言自己罪有應得。路透社
紐卡素領先一球的大好形勢下以1:2反負給宿敵新特蘭。路透社
紐卡素領先一球的大好形勢下以1:2反負給宿敵新特蘭。路透社

一周內兩遭重創 承認表現令人失望


對於紐卡素而言，過去一週可謂苦不堪言。他們才剛在歐聯賽場上，作客以2:7慘負巴塞隆拿；回到聯賽又在主場球迷面前，輸掉了這場關乎面子的打吡大戰。賽後，面對主場球迷的怒火，艾迪賀維沒有絲毫迴避。他說：「你永遠不想經歷這種事，但作為領袖，我的第一反應就是挺身而出，去承受它。我理解這些批評，也預料到會這樣，我對此沒有任何意見。」


艾帥續說：「我對我的工作充滿承諾，但我對今天以及過去一周的表現感到失望。對巴塞隆拿的比賽非常艱難，今天甚至更艱難。就像我對賓福特那場比賽後所說的，我總是將責任歸咎於自己，我不會將其轉移到任何地方，我當然也不會將其轉移到我的球員身上。我會用我的最後一口氣去捍衛我的球員。」

紐卡素領先一球的大好形勢下以1:2反負給宿敵新特蘭。路透社
紐卡素領先一球的大好形勢下以1:2反負給宿敵新特蘭。路透社

體諒球迷痛苦 強調會捲土重來


今季被新特蘭「雙殺」後，喜鵲在積分榜上已被這個東北宿敵反超。艾迪賀維坦言：「最令我感到痛苦的，是辜負了球迷的期望。這非常、非常痛苦。最重要的是，這對我們的球迷來說是痛苦的，他們是我現在最關心的人。我幾乎沒有任何藉口可用，我也不想走那條路。一旦你表現不佳，而且你知道這場比賽的重要性，卻沒有交出應有的表現，你就會預料到會受到批評，你也明白為什麼。所以，我理解比賽結束時的反應。我們今天沒有做好我們的工作，我們對自己感到極度失望。我們必須承受它，我們唯一能做的，就是努力從中變得更強大。」


否認球員不重視打吡


對於外界質疑其麾下球員，不如對手般重視這場打吡大戰，艾迪賀維駁斥道：「我可以向你保證，我們對待這場比賽的準備，與我們今季任何一場比賽一樣認真。我們明白我們在這兩場（對新特蘭的）比賽中沒有交出應有的表現，我對此負全部責任，並承受所有批評。」

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