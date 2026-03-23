西甲｜禍不單行！阿諾特剛落選英軍 又因遲到馬德里打吡失正選

皇家馬德里後衛阿歷山大阿諾特（Trent Alexander-Arnold）近期的日子，可謂相當不好過。據西班牙傳媒報導，這位英格蘭守將因在最近一次訓練中遲到，在周日的馬德里打吡大戰中，被領隊「懲罰性」地剔出正選陣容。禍不單行的是，他才剛在數天前，落選了最新一期的英格蘭國家隊35人集訓名單，其世界盃之夢，恐怕已提前幻滅。

有傳因遲到而被領隊「懲罰性」地剔出正選陣容的阿諾特。法新社

打吡大戰淪後備 傳因訓練遲到

在周日皇馬主場以3:2險勝馬德里體育會的打吡大戰中，阿諾特意外地被排除在正選十一人之外，其右閘位置由丹尼爾卡華積（Dani Carvajal）頂替。他最終在比賽的最後15分鐘，才以後備身份上陣。

據《The Athletic》報導，阿諾特之所以失落正選，是因為他在最近的一次球隊訓練中遲到，觸犯了隊規，因而受到領隊的處分。

馬德里打吡大戰皇馬主場以3:2險勝馬德里體育會。新華社

皇馬生涯起伏不定

阿諾特自去年夏天以自由身從母會利物浦加盟皇馬後，其在「銀河艦隊」的生涯可謂起伏不定。季初，他因傷病及適應問題，一度未能站穩陣腳。近數周他的狀態有所回升，並在歐聯淘汰曼城的比賽中，扮演了關鍵角色。豈料，一次遲到，又令他再次陷入困境。至今，他已為皇馬在各項賽事中上陣21次，其中14次為正選。

英格蘭領隊杜曹上周五公布集訓名單中並沒有阿諾特的名字。路透社

落選英軍出戰世界盃機會微



在球會失意，在國家隊的前景亦同樣黯淡。英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）在上周五公布的35人集訓名單中，並沒有阿諾特的名字。杜曹解釋，這是一個「競技決定」，他選擇了利夫拿文度（Tino Livramento）、昆沙（Jarell Quansah）及史賓斯（Djed Spence）作為其右閘的選擇。在英格蘭常規正選右閘列斯占士（Reece James）目前有傷在身的情況下，阿諾特仍未能入選，意味著他參加本屆世界盃的機會，已是微乎其微。

