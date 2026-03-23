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西甲｜皇家馬德里3：2馬德里體育會 續落後巴塞隆拿4分

足球世界
更新時間：06:57 2026-03-23 HKT
發佈時間：06:57 2026-03-23 HKT

西甲今晨上演馬德里打吡大戰，皇家馬德里雖然於77分鐘有華維迪領紅被逐踢少個，但「銀河艦隊」最終於主場仍以3：2擊敗馬德里體育會，賽後繼續落後榜首的巴塞隆拿4分。

今場先開紀錄的是馬體會，22分鐘一次左路傳中，有前柱隊友掩護下，盧卡文無人看管近門射入，助客軍領先1：0完上半場。換邊後的戰情較為精彩，先是52分鐘，皇馬的巴謙戴亞斯於禁區內被侵犯獲得12碼，極刑由雲尼斯奧斯祖利亞操刀射入，皇馬扳平1：1。

巴謙戴亞斯博得12碼。美聯社
巴謙戴亞斯博得12碼。美聯社
華維迪有士哥，但之後因一次犯規被逐。美聯社
華維迪有士哥，但之後因一次犯規被逐。美聯社
盧卡文為馬體會打開紀錄。美聯社
盧卡文為馬體會打開紀錄。美聯社

雲尼斯奧斯梅開二度

3分鐘後，華維迪於前場逼迫成功，逼甩馬體會控球並隨即於禁區內起腳破網，助皇馬反超前2：1。66分鐘，馬體會憑一記世界波扳平2：2，拿侯爾摩連拿於禁區外勁射，皮球直飛死角入網。但72分鐘，雲尼斯奧斯於左路推大位起右腳破網，個人梅開二度，為皇馬射成3：2。皇馬於77分鐘踢少個，華維迪從後踢中對手，被直接罰紅牌離場。馬體會及後有艾華利斯起腳射中柱，無緣在有人數優勢下扳平。最終皇馬以3：2擊敗馬體會。

巴塞1：0華歷簡奴

同日榜首的巴塞隆拿主場以1：0小勝華歷簡奴，賽後巴塞以24勝1和4負得73分續排榜首，次席的皇馬落後4分，他們的戰績為22勝3和4負得69分。馬體會則以17勝6和6負得57分，排在第4位。

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