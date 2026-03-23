英超｜熱刺護級關鍵戰鬥森林吞3蛋 跌落第17位

熱刺在護級關鍵戰落敗！這支英超豪門於昨晚迎戰賽前排第17位的諾定咸森林，以0：3落敗。賽後熱刺跌落第17位，距離降班區、第18位的韋斯咸只差1分。

貴為「Big 6」之一的熱刺，今季在英超苦苦掙扎。周中歐聯雖然兩回合計不敵馬德里體育會出局，但次回合取勝仍是杜陀接手以來第一場勝仗。以為士氣開始打起，結果周末回到英超，經歷更沉重的打擊。

今場護級大戰，諾定咸森林於上半場45分鐘，憑一次左路角球打開紀錄，接應的伊戈捷西斯頭槌破門，為客軍頂成1：0返回更衣室。熱刺於62分鐘再失一球， 森林的赫臣奧杜爾於左路傳中，中路的基比斯韋特無人看管下起腳，熱刺門將維卡里奧撲到照入。

熱刺0：3諾定咸森林。美聯社

杜陀上任後，熱刺的戰績沒有起色。美聯社

森林取得護級重要3分。美聯社

熱刺在護級關鍵戰落敗。美聯社

大概70分鐘開始，電視直播畫面已捕捉到有熱刺球迷開始離場。森林於87分鐘奠定今場勝局，阿旺尼接應左路傳中入楔攻門，為球隊將比數改寫成3：0。熱刺在最後階段嘗試反撲，但蘇蘭基89分鐘射門被森林門將素斯救出，之後的角球攻勢再次被化解。熱刺主場此時開始變得空蕩蕩，最終球賽在一片噓聲中完場，熱刺以0：3大敗。

韋斯咸不敵維拉

同日另一場，另一護級對手韋斯咸，則作客以0：2不敵阿士東維拉。賽後熱刺以7勝9和15負得30分跌落第17位，僅領先同樣輸波、在降班區第18位的韋斯咸1分；兩軍在最後7輪不會直接對壘。諾定咸森林則以8勝8和15負得32分，升上第16位。

熱刺最後7輪賽程

4月12日：客vs新特蘭

4月19日：主vs白禮頓

4月25日：客vs狼隊

5月2日：客vs阿士東維拉

5月9日：主vs列斯聯

5月17日：客vs車路士

5月24日：主vs愛華頓